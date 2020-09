Baby sitter italiana uccisa in Svizzera, salvi tre bimbi

(ansa) E’ stata uccisa da un uomo giovane, pare con problemi psichiatrici, che è entrato nell’abitazione dove lei lavorava come governante e baby sitter in Svizzera. La donna ha tentato di difendere la bambina a lei affidata, ma in casa – da quanto si è appreso – c’erano anche altri due piccini.

La vittima, secondo quanto hanno scritto alcuni quotidiani veneti che hanno dato notizia della tragica vicenda, è una donna di 46 anni, Teresa Scavelli, originaria della Calabria ma da lungo tempo trasferitasi nel veronese dove vivono il marito e tre figli maggiorenni.