Concorso Best Beach, premiato stabilimento di Manfredonia tra i migliori del 2020

Best Beach è l’unica iniziativa nazionale che premia i migliori stabilimenti balneari d’Italia. Organizzato da Mondo Balneare, portale di riferimento per il turismo balneare, il concorso si è tenuto per il quinto anno consecutivo e ha visto candidarsi centinaia di stabilimenti in tutta Italia. Due le possibilità per vincere: il primo premio assoluto “Best Beach“, assegnato da una giuria di esperti che ha valutato lo stabilimento più all’avanguardia in termini di bar e ristorazione, architettura, arredamento e servizi; e i premi “Best Beach Bar“, “Best Beach Design” e “Best Italian Beach“, scelti dai voti del pubblico che anche quest’anno hanno superato i centomila.

Oltre centomila persone hanno inoltre deciso i vincitori delle tre sottocategorie del concorso "Best Beach". A dominare nella categoria "Best Beach Bar", dove si sono iscritti gli stabilimenti balneari più all'avanguardia nel settore del food & beverage, è il Rilcado Beach di Chiatona, in Puglia, che ha ottenuto ben 16.470 voti. Pugliese è anche il secondo classificato, La Roca Solarium Beach di Manfredonia, con 15.092 voti. Sul terzo gradino del podio troviamo invece il Sunset Beach Club di Palmi (Reggio Calabria) con 2.688 voti. Fonte: MondoBalneare