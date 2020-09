Conte proroga misure anti-covid fino al 7 ottobre: resteranno chiusi stadi e discoteche

(ansa) Nel giorno in cui i nuovi contagi calano per la seconda volta consecutiva – ma con meno della metà dei tamponi rispetto a venerdì – il premier Giuseppe Conte firma il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) che proroga le misure anti-coronavirus fino al 7 ottobre.

Poche le novità, tra cui la possibilità di ricongiungimento per le coppie internazionali, con l’autocertificazione di chi viene da Paesi finora ‘off limits’ che attesti che si andrà a vivere da qualcuno con cui si ha “una stabile relazione affettiva”.

Resteranno invece chiusi stadi e discoteche. “Nel Dpcm che firmeremo le norme sono tutte confermate, anche quelle che riguardano il ballo – dichiara Speranza -. Sono semplicemente prorogate. Sono vigenti dal 16 agosto e le prorogheremo per altri 30 giorni”.

A proposito, appunto, del ballo il ministro ha poi precisato: “Il Governo nazionale non ha mai riaperto le discoteche, lo hanno fatto alcune Regioni che ne avevano la facoltà ma noi siamo intervenuti per richiuderle. E il Dpcm proroga tutte queste misure che erano già in vigore: sono e restano chiusi quindi sia le discoteche che gli stadi”. Le misure anti-Covi saranno prorogate fino al 7 ottobre, viene spiegato, perché non è possibile un prolungamento di oltre un mese (l’ultimo Dpcm era del 7 agosto). (ansa)