Delusione comunità LGBTI+ “Perchè è stata tagliata l’esibizione su RAI2 di H.E.R.?”

(gaynews.it) Grande attesa (..) per la finale della 31° edizione di Musicultura, festival della canzone popolare e d’autore, trasmessa (il 3 settembre,ndr) alle 23.40 da Rai2 con ospiti dal calibro di Massimo Ranieri e Roberto Vecchioni e la conduzione di Enrico Ruggeri. Un’attesa motivata, tra l’altro, dalla presenza sul palco di H.E.R., cantautrice e musicista transgender, compresa nella rosa delle otto persone finaliste perché risultata vincitrice della sezione web della kermesse con la canzone Il mondo non cambia mai, inno elettro-pop contro qualsiasi forma di razzismo e discriminazione che invita all’ascolto e alla comprensione dell’altro.

Purtroppo, però, quanti erano in attesa di vedere l’esibizione di H.E.R. hanno constatato l’improvviso taglio operato dalla rete alla messa in onda della finale, registrata in due serate a fine agosto, un taglio che ha cancellato il passaggio televisivo di H.E.R. e di altri tre concorrenti della manifestazione. (fonte