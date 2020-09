Foggia. “In 1146 alle prove per le Professioni Sanitarie. Tutto regolare”

Proseguono i Test di ammissione ai Dipartimenti di Area Medica. In 1146 alle prove per le Professioni Sanitarie. Rispettate anche oggi le disposizioni relative all’emergenza sanitaria Covid-19.

Secondo step per i test di Area Medica dell’Università di Foggia. Si sono svolte questa mattina, martedì 8 settembre 2020, le prove ministeriali per l’ammissione ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie, Anno Accademico 2020/2021.

Le domande pervenute sono state 1185 mentre 1146 sono stati i partecipanti. Le operazioni di controllo e identificazione dei candidati hanno avuto inizio alle ore 07.00 e la prova è iniziata alle 12.00. Cento i minuti a disposizione dei concorrenti che si sono cimentati con 60 quesiti a risposta multipla, per 375 posti disponibili, più 14 riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero.

Come per i test della settimana scorsa, dedicati a Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria, anche oggi l’Università di Foggia ha coordinato e fatto rispettare le norme anti-Covid, avvalendosi della collaborazione delle Forze dell’Ordine e della Protezione Civile. Per l’occasione sono state impegnate 80 unità del personale Tecnico-Amministrativo, ripartite in 12 sale de “La Città del Cinema” di Foggia.

Per rispettare le norme di prevenzione dei rischi da diffusione del Covid-19, tutti gli ambienti sono stati sanificati ed è stata prevista la pulizia dei bagni durante i test. Tutti i presenti hanno indossato la mascherina e sono, infine, stati evitati gli assembramenti, individuando anche un doppio corridoio per l’ingresso e l’uscita. Tutto ciò in aggiunta alla ricezione della dichiarazione sostitutiva dell’autocertificazione sull’idoneo stato di salute che ogni candidato ha consegnato all’Ateneo.

Tra le curiosità della giornata: il più giovane iscritto alla prova è stata una donna del 2002, mentre il più adulto un uomo del 1970.

Le prove si sono concluse alle ore 13.40, come da bando, senza nessun problema, tutto si è, infatti, svolto regolarmente grazie alla rodata macchina Unifg cha ha fatto fronte anche all’attuale emergenza epidemiologica.

Di seguito i posti banditi per singolo CdL:

Fisioterapia

Posti disponibili: n. 30 + n. 3 (cittadini non comunitari residenti all’estero)

Infermieristica sede di Foggia

Posti disponibili: n. 99 + n. 1 (cittadini non comunitari residenti all’estero)

Infermieristica sede di Barletta

Posti disponibili: n. 74 + n. 1 (cittadini non comunitari residenti all’estero)

Infermieristica sede di Matera

Posti disponibili: n. 40 + n. 1 (cittadini non comunitari residenti all’estero)

Infermieristica sede di Lagonegro

Posti disponibili: n. 25 + n. 1 (cittadini non comunitari residenti all’estero)

Infermieristica sede di San Giovanni Rotondo

Posti disponibili: n. 29 + n. 1 (cittadini non comunitari residenti all’estero)

Dietistica

Posti disponibili: n. 18 + n. 2 (cittadini non comunitari residenti all’estero)

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia sede di Barletta

Posti disponibili: n. 28 + n. 2 (cittadini non comunitari residenti all’estero)

Tecniche di Laboratorio Biomedico

Posti disponibili: n. 32 + n. 2 (cittadini non comunitari residenti all’estero)