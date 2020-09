Foggia, spaccio nei giardini pubblici: denunciato minorenne

Foggia, 08 settembre 2020. Nella giornata del 6 settembre, Agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine e dell’Ufficio Volanti hanno denunciato un ragazzo foggiano minorenne, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare gli Agenti nel corso di un’attività di prevenzione e controllo del territorio, transitando in Via Guido D’Orso hanno notato all’interno dei giardini pubblici due giovani che confabulavano con fare circospetto e che alla loro vista, si allontanavano separatamente nel tentativo di eludere il controllo.

Il ragazzo più giovane, lanciava a terra un involucro che gli Agenti hanno subito recuperato, mentre l’altro, in seguito al controllo, consegnava spontaneamente una bustina contenente una sostanza del tipo hashish. Gli ulteriori accertamenti hanno consentito di appurare che l’involucro di cui si era liberato il minore, conteneva 8 bustine di hashish, per un peso complessivo di gr.8 ed inoltre, in seguito alla perquisizione il predetto è stato trovato in possesso di una somma di 215,00 euro in piccolo taglio, verosimile provento dell’attività di spaccio.

Dopo le formalità di rito, il ragazzo minorenne denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari è stato affidato alla madre, mentre l’altro giovane assuntore, è stato segnalato per uso personale di sostanze stupefacenti.