Gianni Rotice “Pasquale Casillo è stato un grande industriale: GRAZIE”

Foggia, 08 settembre 2020. Confindustria Foggia si unisce al dolore di familiari ed amici per la scomparsa di Pasquale Casillo, Presidente dell’Associazione degli Industriali di Capitanata dal 1992 al 1994. “Il ricordo commosso per Pasquale Casillo – ha dichiarato il Presidente di Confindustria Foggia, Gianni Rotice – è legato non solo al suo profilo umano e personale, ma anche alle sue indubbie capacità imprenditoriali che a quel tempo portarono al vertice degli industriali foggiani un grande gruppo industriale, conosciuto in tutto il mondo. Perdiamo un industriale che tanto ha fatto per sviluppare e far conoscere i nostri prodotti.”

“Anche il suo forte legame con il territorio, valorizzato da un settore produttivo peculiare della nostra economia e dalle affermazioni in campo calcistico, sono stati senza dubbio elementi di grande valenza per la provincia di Foggia e per la sua proiezione in ambito nazionale ed internazionale”.

“Al Past President Pasquale Casillo – ha concluso Gianni Rotice – il saluto ed i ringraziamenti di tutti gli industriali di Capitanata”.