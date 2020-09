“Ma quando entrerà in servizio il Direttore Struttura Complessa Distretto Socio Sanitario di Manfredonia?

Manfredonia, 08 settembre 2020. E’ passato circa un mese (13 agosto 2020) dall’atto dell’ASL Foggia, con il quale è stato “conferito l’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Distretto Socio Sanitario di Manfredonia al Dott. Giulio V.F. Petruzzi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro“.

L’ATTO. Si ricorda come era stato “deliberato di procedere alla stipula con il Dott. Petruzzi Giulio V.F. del contratto individuale di lavoro di durata quinquennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso, secondo le norme contrattuali del vigente CCNL Area Sanità 2016-2018 cui si rimanda per la disciplina e regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici”.

Fin qui tutto bene, ma al momento nonostante il conferimento dell’incarico, di rilevanza strategica per l’ospedale sipontino, il dottor Giulio V.F. Petruzzi non è ancora entrato in servizio. Si attende una replica del direttore generale dell’ASL Foggia, Vito Piazzolla.

ATTESA PER L’ENTRATA IN SERVIZIO DEL DIRETTORE DEL REPARTO DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. Allo stesso modo, si attende l’entrata in servizio del direttore di Struttura Complessa disciplina Ortopedia e Traumatologia per il Presidio Ospedaliero Manfredonia “San Camillo de Lellis”, al dr. Nazario Antonio Stilla, , dopo il conferimento dell’incarico, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. Anche in questo caso, l’atto dell’ASL/FG fa riferimento allo scorso agosto 2020.

Inoltre, da raccolta dati di StatoQuotidiano, sarebbe stata sottoscritta una convenzione con il Policlinico Riuniti per alcuni ortopedici che devono fare un massimo di 40 ore ciascuno a Manfredonia. Ma al momento ancora nulla di concreto.

Si ricorda al contrario che sono in servizio, dopo il conferimento dell’incarico, il direttore di chirurgia generale dell’ospedale di Manfredonia, e il direttore di medicina interna.

