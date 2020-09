Manfredonia, altri 2 positivi Covid: ma per un caso si attende l’ufficialità

Foggia, 08 settembre 2020. Covid_19: Monte Sant’Angelo torna positiva, dopo un caso riscontrato e per il quale sono in corso le indagini epidemiologiche, a Manfredonia aumentano i positivi: ufficiosamente si registrano 4 positivi nel centro sipontino, ma per un caso bisognerà attendere la conferma ufficiale. Lo apprende in esclusiva StatoQuotidiano.it.

Manfredonia (ad esclusione di Borgo Mezzanone, ricompresa nell’area di Foggia), positivi al nuovo coronavirus. Si fa riferimento, in particolare, a 2 donne (di cui una ricoverata a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, l’altra in isolamento domiciliare) e un uomo trasferito da San Giovanni Rotondo a Foggia, risultato subito negativo, ed ora risultato nuovamente negativo al test. Stamani la positività di altri due cittadini, ma per un caso – come detto – bisognerà attendere la conferma ufficiale. Come anticipato da StatoQuotidiano.it nella serata di ieri, erano 2, e non più 3, i cittadini dell’area geografica di(ad esclusione di Borgo Mezzanone, ricompresa nell’area di Foggia), positivi al nuovo coronavirus. Si fa riferimento, in particolare, a(di cui una ricoverata a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, l’altra in isolamento domiciliare) e un uomo trasferito da San Giovanni Rotondo a Foggia, risultato subito negativo, ed ora risultato nuovamente negativo al test. Stamani la positività di altri due cittadini, ma per un caso – come detto – bisognerà attendere la conferma ufficiale.

Nessun caso al momento a Zapponeta, confermato il caso di positività di Mattinata (si tratterebbe di una persona non originaria del centro mattinatese, ma con domicilio nello stesso comune).

Bollettino epidemiologico regionale, 08 settembre 2020. Sono stati registrati 3.590 test, oggi in Puglia, per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 143 casi positivi: 74 in provincia di Bari, 8 in provincia di Brindisi; 10 in provincia BAT, 12 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 33 in provincia di Taranto, 1 fuori regione, 2 provincia di provenienza non nota. Sono stati registrati 3 decessi: 2 in provincia di Bari e 1 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 331.919 test. 4154 sono i pazienti guariti. 1321 sono i casi attualmente positivi.