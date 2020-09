Manfredonia, arresto in flagranza per furto aggravato. Infondato il ricorso di Antonio Del Nobile

Roma, 08 settembre 2020. “Nel caso in esame, risulta che l’indagato sia stato identificato dalla polizia giudiziaria a breve distanza dal /ocus commissi delicti, in possesso di

beni di cui – mentre era ancora in corso l’identificazione – è stata denunciata

la sottrazione e che sono stati immediatamente riconosciuti dalla persona

offesa“.

Con recente sentenza, la Corte di Cassazione di Roma ha dichiarato “infondato” il ricorso di Antonio Del Nobile, nato a Manfredonia il 19 gennaio 1966, contro l’ordinanza del l’ordinanza del 10/12/2019 del Tribunale di Foggia, con la quale era stato convalidato l’arresto in flagranza del ricorrente in ordine al reato di furto aggravato.

Il ricorso dell’uomo. Contro l’ordinanza, aveva proposto ricorso l’indagato, per mezzo del

difensore, Avv. Giacomo Lattanzio, affidando le proprie censure ad un unico

motivo, con il quale deduce violazione di legge ex art. 606 lett. c) cod. proc.

pen., in riferimento allo stato di flagranza, insussistente alla stregua delle

concrete circostanze dell’arresto, disposto all’esito della denuncia della

persona offesa, successiva all’identificazione del Del Nobile.

Dall’atto. “(..) la Corte, in riforma dell’impugnata ordinanza – si legge tra l’altro nella sentenza della Cassazione – , ha ritenuto che legittimamente i carabinieri avessero proceduto all’arresto, nella quasi flagraitta del reato di furto aggravato, di un soggetto – peraltro reo confesso – sorpreso, durante un normale controllo al confine di Stato, alla

guida di un’autovettura risultata rubata poche ore prima in una città vicina). Ciò che, dunque, rileva sotto il profilo temporale è che sia riscontrabile una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso, come è reso manifesto dal senso proprio dell’avverbio utilizzato, che contiene in sé l’idea del susseguirsi degli eventi senza alcun intervallo.”