Manfredonia, il mercato ittico può ripartire: gestione affidata alla cooperativa Produttori Ittici

UNA PODEROSA attività industriale cui è mancato, come attestano le varie fasi della vicenda, una dirigenza in grado di interpretare le evoluzioni del settore e dunque assicurare quelle tecniche organizzative che avrebbero non solo garantito la razionale gestione del settore ma anche promosso i possibili sviluppi. Questi anni di sbandamento della categoria ha indubbiamente maturato delle riflessioni che si spera tornino preziose per questa ennesima e si spera decisiva ripresa avviata dall’Autorità portuale proprietaria dell’immobile. “Finalmente scriviamo – afferma Patroni Griffi – la parola fine su una vicenda complessa e intricata. Proprio la complessità della procedura, determinata da una molteplicità di fattori burocratici coesistenti, ha determinato diverse fasi di stallo. Adesso si volta finalmente pagina. La flotta peschereccia sipontina, una delle più grandi di tutto l’Adriatico, avrà ora l’opportunità di mettere in atto piani strategici sinergici, a mare e a terra, per poter tenere testa al difficile equilibrio tra produzione e burocrazia; di essere in condizioni di parità con le altre marinerie organizzate e di intessere dialoghi proficui con le istituzioni nazionali e comunitarie”.