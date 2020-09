Nobiletti “Un altro positivo Covid a Vieste, ricostruita la catena dei contatti”

Vieste, 08 settembre 2020. “Sul nostro territorio é stato riscontrato un altro caso di positività al Covid 19 riguardante un nostro concittadino. Anche in questo caso è stata ricostruita la catena dei contatti e sono stati sottoposti a tampone gli stretti congiunti.

Rinnovo l’appello a rispettare le normative ed i comportamenti anti Covid”. Lo dice in un a nota il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti.

Bollettino epidemiologico regionale, 08 settembre 2020. Sono stati registrati 3.590 test, oggi in Puglia, per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 143 casi positivi: 74 in provincia di Bari, 8 in provincia di Brindisi; 10 in provincia BAT, 12 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 33 in provincia di Taranto, 1 fuori regione, 2 provincia di provenienza non nota. Sono stati registrati 3 decessi: 2 in provincia di Bari e 1 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 331.919 test. 4154 sono i pazienti guariti. 1321 sono i casi attualmente positivi.

MAPPA ATTUALMENTE POSITIVI PROVINCIA DI FOGGIA, 07.09.2020

Foggia, fascia over 50 casi attualmente positivi;

Cerignola, fascia over 21-50 attualmente positivi

San Severo, fascia 11 – 20 casi ” “

Ascoli Satriano 6- 10 casi ” ”

Nella fascia 1-5 positivi ” “: Stornara, Stornarella, Carapelle, Orta Nova, Bovino, Panni, Celenza Valfortore, Casalvecchio di Puglia, Lucera, Troia, Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo, Vieste, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, Rignano Garganico, San Nicandro Garganico, Lesina, San Paolo di Civitate.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 6.042, così suddivisi: 2209 nella Provincia di Bari; 487 nella Provincia di Bat; 722 nella Provincia di Brindisi; 1452 nella Provincia di Foggia; 704 nella Provincia di Lecce; 415 nella Provincia di Taranto; 50 attribuiti a residenti fuori regione; 3 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Dichiarazione Dg Asl Bari Antonio Sanguedolce: “Il bollettino epidemiologico registra oggi 74 casi di positività al Sars Cov 2- in provincia di Bari di cui 55 fanno riferimento alla attività di sorveglianza del Dipartimento di prevenzione in corso in una azienda di Polignano a Mare. 12 dei casi riscontrati oggi invece – prosegue Sanguedolce – sono contatti stretti di positivi già individuati e sotto sorveglianza, 3 sono rientri dall’estero e altri 4 casi sui quali sono indagini in corso per individuare origine e fattori di rischio”.

Dichiarazione Dg Asl Bt Alessandro Delle Donne: “5 casi sono contatti stretti di positivi registrati nei giorni scorsi e 3 sono casi sintomatici. Su altri 2 casi è in corso indagine epidemiologica a cura del Dipartimento di Prevenzione”.

Dichiarazione Dg Asl Brindisi Giuseppe Pasqualone: “Dei casi positivi registrati in provincia di Brindisi, due sono contatti stretti di casi già accertati. Il terzo, invece, è una persona che ha manifestato sintomi riconducibili a una infezione da Coronavirus ed è stata sottoposta a tampone su indicazione del medico di medicina generale. Gli altri riguardano l’attività di sorveglianza epidemiologica nell’azienda di Polignano a Mare (Ba)”.

Dichiarazione Dichiarazione Dg Asl Foggia Vito Piazzolla: “I nuovi casi positivi in provincia di Foggia sono 10. Di questi: 3 sono contatti di casi già noti; 2 sono persone rintracciate durante l’attività di screening; 2 sono cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale; 3 sono le persone sintomatiche individuate grazie alla segnalazione dei medici di medicina generale”.

Dg Asl Lecce Rodolfo Rollo: “Dei casi registrati oggi dalla Asl Lecce, uno è un contatto stretto di un caso già noto e due sono stati accertati con il consueto screening che viene eseguito all’accesso al pronto soccorso”.

Dichiarazione Dg Asl Taranto Stefano Rossi: “Dei 33 casi Covid, attribuiti per residenza a Taranto, 16 sono relativi all’indagine epidemiologica nell’azienda di Polignano a Mare (Ba).

Altri casi sono relativi ad una RSA già oggetto di focolaio; altri ancora sono casi di contatti positivi riscontrati a seguito di indagine epidemiologica del Dipartimento di Prevenzione; altri, infine, sono casi positivi che sono stati rilevati grazie all’azione di triage svolta dai medici di medicina generale o dalle USCA”.