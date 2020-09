Padre Franco prega alla tomba di frate Modestino, confratello di Padre Pio

I Salmoni. “Ieri, 7 settembre, padre Franco Moscone si è recato per la prima volta a Pietrelcina, terra natale di Padre Pio. In questa foto è ritratto in sosta orante davanti alla tomba di frate Modestino, confratello del Santo con le stimmate. Di lui sentiremo tanto parlare”.

Il giorno 28 luglio di quest’anno Mons. Franco Moscone crs Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo e Presidente della Fondazione “Casa Sollievo della Sofferenza” Direttore Generale della Associazione Internazionale dei “Gruppi di Preghiera di Padre Pio” ha emanato un editto in cui si dichiara “giunto alla determinazione di promuovere la Causa di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio fra Modestino da Pietralcina (al secolo Damiano Fucci) religioso professo dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, della Provincia di Sant’Angelo e Padre Pio (Foggia), nato a Pietrelcina (BN) il 19 aprile 1917 e morto a San Giovanni Rotondo il 14 agosto 2011 in fama di santità.

A questo scopo il Postulatore, fr. Carlo Calloni ofmcap., legittimamente deputato, ha rivolto a me, a norma del Diritto, la formale richiesta di iniziare l’Inchiesta diocesana sulla vita, sulle virtù e fama di santità del predetto Servo di Dio. Ottenuto il parere favorevole della Conferenza Episcopale Pugliese, espresso nella Sessione del giorno 9 marzo 2020, e il nulla osta dalla Congregazione delle Cause dei Santi, con lettera della medesima Congregazione, prot. n. 3541-1/20 del 9 luglio 2020, ritengo opportuno, per la gloria di Dio, che è mirabile nei suoi Santi, di accogliere tale richiesta e di procedere in conformità alla Co-stituzione Apostolica Divinus Perfectionis Magiter del 25 gennaio 1983 e delle rispettive Normae servandae emanate dalla Congregazione delle Cause dei Santi il 7 febbraio 1983″.