Pizzarotti a Lucera per sostenere la candidatura a sindaco di Fabrizio Abate

In piazza Duomo a Lucera comizio di Federico Pizzarotti – sindaco di Parma e presidente nazionale di Italia in Comune – insieme a Michele Abbaticchio – sindaco di Bitonto e vice coordinatore nazionale di Italia in Comune – Pasquale Ciruolo – sindaco di Panni e presidente provinciale di Italia in Comune Foggia – Tommaso Depalma – sindaco di Giovinazzo – e Francesco Marino – sindaco di San Paolo di Civitate. I cinque primi cittadini saliranno sul palco il 10 settembre a sostegno di Fabrizio Abate,

“Tutti questi sindaci- scrive Italia in Comune- di riconosciuta competenza (basti pensare a Pizzarotti, il quale con una città in dissesto è riuscito, non solo a risanare le casse comunali, ma ha anche ridato slancio alla città di Parma, ora universalmente riconosciuta come fiore all’occhiello o ad Abbaticchio, il quale in 9 anni ha portato la città di Bitonto da covo dei clan a città turistica riconosciuta perfino da TripAdvisor come una delle migliori mete pugliesi) daranno man forte alla campagna elettorale della coalizione “Insieme per Lucera” che sostiene la candidatura di Fabrizio Abate. Sul palco i cinque sindaci di Italia in Comune spingeranno affinché il buon governo che questo giovane partito sta dimostrando arrivi anche a Lucera, attraverso la figura di Fabrizio Abate, che ovviamente sarà insieme a loro sul palco”. Nella città federiciana si vota per il rinnovo del consiglio comunale il 20-21 settembre insieme alle regionali. In corsa 6 candidati alla fascia tricolore.