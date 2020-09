Tgcom “Professioni sanitarie 2020, passerà 1 su 3”

(TGCOM) Continuano i test d’ingresso universitari di questo settembre segnato inevitabilmente, così come gli scorsi mesi, dall’emergenza sanitaria in corso. Ma la pandemia non ha lasciato il segno solo sulle modalità di svolgimento delle prove (con la necessità di indossare la mascherina durante il test, mantenere il distanziamento o di portare l’autocertificazione). Nel caso dei corsi di area medico-sanitaria, infatti, il virus potrebbe aver inciso anche sulle scelte delle aspiranti matricole. Perché dei 72.522 candidati che si sono presentati martedì 8 settembre per concorrere all’ammissione ai corsi di laurea per le professioni sanitarie, ben 24.471 proveranno a entrare a infermieristica, ovvero 1.602 in più rispetto allo scorso anno.