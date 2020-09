Trasporto pubblico locale gratuito per i disabili, domande a sportello da lunedì 14 settembre

Monte Sant’Angelo, 08 settembre 2020. Il Comune di Monte Sant’Angelo – con fondi regionali e comunali e in collaborazione con il gestore del trasporto pubblico locale, la Montanara Viaggi – mette a disposizione gratuitamente dei disabili 24 abbonamenti annuali e 28 biglietti con validità giornaliera del trasporto pubblico locale. Domande a sportello a partire dalle ore 9 di lunedì 14 settembre da consegnare a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune.



“Oltre ai fondi regionali abbiamo stanziato ulteriori risorse dal bilancio comunale per sostenere una platea più ampia di beneficiari” – spiega l’Assessore al Welfare della Città di Monte Sant’Angelo, Agnese Rinaldi, che aggiunge – “Questo progetto ci permette di sostenere con un piccolo contributo i disabili della nostra città che si muovono con i mezzi pubblici e si aggiunge al servizio che già forniamo agli studenti della Scuola dell’infanzia, primaria e secondarie di I° grado le cui domande scadono il prossimo 11 settembre”.

Potranno chiedere la gratuità: privi di vista per cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione; invalidi di guerra , civili di guerra e per servizio, iscritti alla prima, seconda e terza categoria della tabella A)allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313 e successive modificazioni; invalidi civili e portatori di handicap certificati dall’autorità competente, ai quali sia stata accertata una invalidità in misura non inferiore all’80 per cento; invalidi del lavoro certificati dall’autorità competente, ai quali sia stata accertata una invalidità in misura non inferiore al 70 per cento; di avere diritto all’accompagnatore.

I moduli per la richiesta – oltre ad essere scaricabili dal sito istituzionale www.montesantangelo.it – potranno essere ritirati presso l’Ufficio Servizi sociali del Comune o presso la sede del concessionario (La Montanara – Via Garibaldi, 72).

Il modulo dovrà essere consegnato esclusivamente a mano, dall’interessato o da suo delegato, all’Ufficio Protocollo dell’Ente a partire da lunedì 14 settembre e fino alle ore 12 di venerdì 18 settembre (non saranno prese in considerazione le istanze pervenute prima o dopo del termine indicato).

Al modulo bisognerà allegare: fotocopia documento d’identità in corso di validità; fotocopia Codice Fiscale; fotocopia certificato (verbale di commissione medica) da cui si evince il grado di invalidità del richiedente; autocertificazione da dove risulti che gli abbonamenti richiesti verranno utilizzati esclusivamente allo scopo di assistenza sanitaria, studio o lavoro (richiesta solo per gli abbonamenti).

