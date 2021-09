3 attività estive da fare con i propri figli

L’estate rappresenta sempre un’ottima occasione per poter passare del tempo con la propria famiglia, in compagnia dei propri figli e nel più totale relax. Soprattutto dopo il difficile anno trascorso è quanto mai consigliabile staccare la spina e pensare dei momenti all’insegna del divertimento: la bella stagione facilita moltissime delle attività più divertenti e grazie alle temperature più favorevoli, rende possibile numerose avventure outdoor.

Se si dà libero sfogo all’immaginazione, sono davvero tante le iniziative che si possono organizzare assieme alla propria famiglia e con i più piccoli, considerando sempre i gusti di tutti, per non lasciare nessun partecipante deluso dalle esperienze.

Un’ottima idea per organizzare le proprie vacanze o il tempo libero da spendere con la propria famiglia è quello di suddividere le attività organizzate in modo da prevederne di divertenti, ma anche di formative, esperienze utili soprattutto per i bambini.

Gite ed escursioni nella natura

Il trekking è un’attività alla portata di tutti. Esistono infatti percorsi lunghi e difficoltosi, ma anche sentieri adatti ai più piccoli e a chi è alle prime armi con le camminate. Le destinazioni possono essere le più disparate: si possono organizzare gite ed escursioni nell’entroterra, sui colli o in montagna, spesso destinazione preferita per via delle temperature miti anche in estate.

Il caldo rappresenta infatti un problema, specialmente per i viaggiatori più piccini, e passare ore a camminare sotto il sole non è esattamente un’ottima idea. Proprio per questo una meta montana rappresenta il luogo ideale dove rinfrescarsi e fare un’immersione nella natura. In moltissime regioni italiane esistono sentieri ben tracciati, che facilitano enormemente gli escursionisti nei loro percorsi.

Se a queste escursioni si legano poi dei rilassanti pranzi o qualche sosta nei numerosi rifugi disponibili lungo i percorsi, l’esperienza potrebbe davvero diventare indimenticabile. Queste attività aiutano anche i più piccoli ad approfondire il loro rapporto con la natura, restando in forma allo stesso tempo!

Parchi acquatici e tematici

Una delle attività che senza dubbio possono piacere di più ai bambini è sicuramente trascorrere una giornata in un parco divertimenti. In Italia ce ne sono numerosi, in diverse regioni e città italiane e ognuno si caratterizza per dimensioni e tipologia di intrattenimento.

Alcuni parchi tematici si possono visitare tutto l’anno, mentre altri sono più adatti alla stagione estiva: ad esempio, i parchi acquatici come Acquavillage.it, un luogo dove i più piccoli possono passare giornate assolutamente indimenticabili all’insegna della più totale spensieratezza!

Sono molte le attrazioni e gli scivoli, adatti a tutte le fasce di età: alcuni sono dedicati alle persone più impavide, in quanto particolarmente ripidi, ma al contempo sono anche i più divertenti. Altri sono invece alla portata di tutti e anche i genitori più paurosi possono lanciarsi nell’esperienza in sicurezza, con i propri pargoletti. Ovviamente non mancano scivoli e attività anche per i più piccoli, pensati per farli divertire senza far loro affrontare discese troppo spaventose.

Musei e attività culturali

Anche queste esperienze possono rientrare tra le attività da organizzare durante la stagione estiva. Per quanto possano non sembrare divertenti come un parco acquatico, luoghi culturali e i musei sanno essere incredibilmente coinvolgenti e sono sicuramente utili per quanto riguarda la formazione dei più piccoli.

Non è vero infatti che questi luoghi sono destinati agli adulti e che risultano noiosi per i bambini; moltissimi musei sono infatti organizzati in modo di far vivere anche ai più giovani esperienze interattive e multimediali, che insegnano utili nozioni scientifiche, artistiche, culturali e storiche in modo giocoso e divertente.

Combinare queste tre proposte può creare una stagione estiva piuttosto equilibrata sia dal punto di vista dell’apprendimento che del divertimento. È infatti importante riuscire a bilanciare tutti questi aspetti in modo che tutta la famiglia venga coinvolta dalle attività svolte e nessuno si possa lamentare per non essersi goduto la stagione al 100%!