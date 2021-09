7 novembre: la data delle elezioni coincide con quella della nascita di Manfredonia

Manfredonia (Foggia), 08/09/2021 – Ci credete nel destino? Il famoso “Datum Orte”, il documento con cui Manfredi ordina il trasferimento degli abitanti di Siponto per via dell’insalubrità del luogo ad altro sito limitrofo, porta la data del 7 novembre 1263 e secondo diversi storici, come i nostri concittadini Pasquale e Giovanni Ognissanti, è questa la data da prendere in considerazione quando si vuol parlare di una nascita ufficiale per la città di Manfredonia.

Stupisce come la data tanto attesa delle elezioni amministrative a Manfredonia, che si terranno il prossimo 7 novembre, coincida proprio con quella scelta da re Manfredi per dare ‘un nuovo inizio’ a ciò che era rimasto di una Siponto ormai distrutta da guerre, terremoti e maremoti.

A volte sembra davvero ci sia qualcuno che tiene i fili della storia e delle nostre vite e si diverte a mescolare avvenimenti ed episodi creando bizzarre coincidenze, quasi come se l’inchiostro con cui si sta scrivendo il corso degli eventi si sciogliesse e le parole andassero alla rinfusa sparpagliandosi qua e là nel tempo.

Ora non resta che sperare che questo 7 novembre, Anno Domini 2021, dopo le varie vicissitudini vissute dalla nostra città, dopo uno scioglimento per mafia e dopo 2 anni in cui le varie attività sono rimaste sospese in un limbo, possa davvero rappresentare per tutti ‘un nuovo inizio’.

Ci credete nel destino? Io sì.