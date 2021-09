Ascoli Satriano. Disagio modalità raccolta differenziata e isole ecologiche

Ascoli Satriano – “C’è una contradictio in terminis. Vanno in altri comuni, riescono ad andare in altri comuni e non in periferia dove è collocata l’isola ecologica. Il comune più vicino è Stornarella, per esempio, quindi si fanno 15 Km fuori da Ascoli per portare l’immondizia e non riescono a portarla in paese”.

Risponde così il sindaco Vincenzo Sarcone alla segnalazione pervenuta a Stato Quotidiano da parte di un gruppo di lettori di Ascoli Satriano.

Questi manifestavano un disagio relativo al fatto che le isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti risulterebbero posizionate in punti del paese “particolarmente distanti per gli utenti, anche 5 km; aperte o fruibili in spazi orari e in un numero di giornate limitanti”.

Un disagio per il quale tali cittadini si vedrebbero costretti a portare i propri rifiuti in altri comuni.

Per quanto riguarda gli orari di apertura delle isole ecologiche, ha evidenziato Sarcone “l’orario è dettato dalla necessità di incentivare la differenziata”. L’isola ecologica consente lo smaltimento dei rifiuti in modo indifferenziato, ha poi spiegato il primo cittadino.

E: “Quando l’isola ecologica era aperta per 12 ore al giorno, siamo passati da una quantità dei rifiuti conferiti in modo differenziato pari al 75 %, per la quale siamo stati indicati tra i Comuni Ricicloni dalla Regione, ad una percentuale del 55%. Questo perché le persone trovano l’isola ecologica dove possono portare i rifiuti in modo indifferenziato e non si impegnano nel fare la raccolta differenziata”.

Comuni Ricicloni è un’iniziativa di Legambiente con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Dal 1994, tale iniziativa, Comuni Ricicloni, appunto, premia l’eccellenza di comunità locali, amministrazioni pubbliche e cittadini che hanno ottenuto i migliori risultati nella raccolta e gestione dei rifiuti. Un risultato, questo, che Ascoli Satriano era riuscito a conseguire, fino a qualche tempo fa. Come riportato dal sindaco.

Le sue ulteriori precisazioni a Stato Quotidiano: “L’isola ecologica si trova in periferia, ma comunque all’interno dell’’abitato di Ascoli Satriano”. Verso direzione Ordona, a nord di Ascoli, un’isola si troverebbe in prossimità di un caseggiato; un’altra nella periferia sud.

“Quando le abbiamo tenute aperte per 12 ore al giorno, una l’hanno pure bruciata. Un incendio doloso per il quale è partita anche una denuncia”. E poi, la sottolineatura del primo cittadino, “gli orari di apertura dell’isola ecologica si praticano in tutta Italia”.

In più: “L’isola ecologica non può stare nel centro del paese” perché, secondo il sindaco, essendo Ascoli un piccolo centro, le isole finirebbero con l’essere collocate, per necessità, in punti non consoni. “Ascoli conta solo 6 mila abitanti, il centro è limitato. Quindi, o le mettiamo in periferia, oppure in centro vicino ai monumenti”.

La sua proposta, dunque: “Per chi non riesce a raggiungere l’isola nei giorni e negli orari stabiliti, allora può lasciare il sacchetto davanti casa per la raccolta differenziata”.

Raccolta differenziata che porterebbe con sé i suoi vantaggi, e i suoi risultati, per la comunità. Che sarebbero già evidenti.

“Noi siamo l’unico comune che non ha aumentato la Tari” riporta, infatti il sindaco “nonostante ci sia stato un aumento del costo del servizio in discarica. Questo perché, quando abbiamo fatto l’appalto, noi abbiamo previsto una determinata somma da corrispondere alla ditta appaltatrice per il servizio di conferimento dei rifiuti. E abbiamo stabilito che qualsiasi altro aumento sarebbe risultato a carico della stessa ditta aggiudicataria.

In un comune come Troia che conta solo 500-600 abitanti più di Ascoli, si paga 300 mila euro l’anno per il conferimento, noi paghiamo 130 mila euro.

Ad oggi, la ditta appaltatrice non è più d’accordo a continuare in questa situazione, quindi al momento è in proroga tecnica. E abbiamo indetto un nuovo bando.

Però delle due una, o si risparmia sulla Tari aumentando la quota di raccolta differenziata, oppure si tiene aperta l’isola ecologica h24 con la conseguenza di vedere diminuire la quantità di raccolta differenziata e i risparmi sulla Tari ad essa collegati”.

Il suggerimento e la riflessione finale di Sarcone, quindi.

“Alcune volte, è vero, gli operatori ecologici si dimenticano di raccogliere e in quel caso le rimostranze da parte dei cittadini sono giuste. Quando queste sono state fatte in forma scritta, noi le abbiamo riferite alla ditta, sanzionandola. Non credo che ci siano altri comuni che sanzionano le ditta appaltatrice”.