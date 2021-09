Comunali del 3-4 ottobre, i partiti e le civiche fra divisioni e prove di alleanza

STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 08 settembre 2021. Sono 35 i candidati per la fascia tricolore che correranno in 13 comuni della Capitanata il 3-4 ottobre. Contro l’uscente Vincenzo Sarcone ad Ascoli Satriano si presenta Pio Rolla, cui ieri sera è stata approvata la lista elettorale. La competizione verte sulle cose fatte e da fare e su una campagna elettorale dai “toni tranquilli”, ha chiesto il primo cittadino.

Ad Alberona ritorna in pista Leonardo De Matthaeis. “Mai successo in questo borgo che ci fosse un solo candidato sindaco”, ha dichiarato, che avrebbe richiesto il superamento del quorum del 50% possibilità scongiurata con la candidatura di Berenice Cilenti. “Una lista a suo sostegno”, ha chiaramente ammesso, per evitare una corsa elettorale seguita da commissariamento del Comune.

Altra candidata sindaca si trova nel Comune di Panni, è Danida Mansolillo, già vice dell’ex primo cittadino Pasquale Ciruolo, la cui consiliatura è caduta anzitempo, e candidata alle scorse regionali per Italia in comune. Corre come prima cittadina per la lista “Uniti per Panni”, l’unica candidatura femminile della Capitanata, a parte quella in extremis di Berenice Cilenti. Avrà come avversario Amedeo De Cotiis con “Rinascita”.

L’uscente Nicola Gatta affronta a Candela il “duello” politico contro Nino Santarella, già sindaco del paese. Particolarità della competizione, il fatto di essere tutta interna al centrodestra e di essere partita da mesi con una serie di bordate contro l’amministrazione in carica da parte del competitor di Gatta.

A Casalnuovo Monterotaro, dopo i due mandati ricoperti da Pasquale De Vita, rappresentante di Confagricoltura, si fronteggiano Pasquale Codianni e Armando Palmieri, un confronto un po’ in sordina, anche via social.

Poco più a ovest, restando sui Monti Dauni, a Celenza Valfortore, l’amministrazione di Luigi Iamele è caduta anzitempo. Ci riprova Massimo Venditti, già sindaco fino al 2017, contro Francesco Vito Santoro. Uno scontro fra civiche con una spiccata presenza social di “Alleanza civica per Celenza”, il logo di Venditti.

Si vota in seguito alla caduta anticipata dell’amministrazione anche a Sant’Agata di Puglia. Pietro Bove con la lista Sant’Agata nel 2000 si scontrerà con Andrea Del Vento, lista “Sant’Agata Unita” che unisce il Pd, la civica “Movimento Cambiamenti e “Sì amo Sant’Agata”. Qui la campagna elettorale è molto vivace, specchio di un attivismo civico che ha accompagnato questi anni fra amministrazioni finite e nuove personalità alla ribalta.

Non ce l’ha fatta Lorenzo Spina Diana a Vieste, come già scritto da Stato Quotidiano, pochi minuti prima di consegnare le liste alla segreteria del Comune, Per ovviare alla corsa solitaria con il solito inghippo del quorum, Nobiletti avrà avversaria una “lista civetta” in cui. Leggendola, si scopre che nessuno dei candidati è nato nel paese garganico. A smontare la polemica sulla questione, via social, concorrono in queste ore i sostenitori di Nobiletti. “Le liste a sostegno sono giuridicamente legali e servono a scongiurare il commissariamento”, dicono i suoi supporters.

La consigliere uscente del M5s a Vieste, Maria Teresa Bevilacqua, non si ricandida, nemmeno il portavoce Potito Antolino ad Ascoli e Leonardo Coco a S. Marco in Lamis. In quest’ultimo caso i grillini, previa approvazione di Conte, si sono fusi nella lista “Con Tiziano sindaco Bene Comune”.

A Lesina è candidato il vicesegretario provinciale della Lega Primiano Di Mauro con “Lesina Azzurra”, avversario è Nello Montoro con “Lesina al centro”. Il confronto si svolge sotto insegne civiche e si carica di una sfida ulteriore, dare stabilità di governo alla cittadina sul lago che ha vissuto convulse vicende amministrative. Da una parte il Pd e i suoi alleati, dall’altra la Lega e i suoi alleat

Scende in campo con “Zapponeta nel cuore” Vincenzo Riontino, già candidato alle regionali nel centrodestra, contro di lui un omonimo di Zapponeta, Riontino Giuseppe. Da notare che il sindaco uscente Vincenzo D’Aloisio, pur potendo candidarsi per il secondo mandato, ha augurato qualche giorno al “prossimo sindaco e a quello che verranno in futuro di fare meglio di quello che ho fatto io”.

Competono 5 candidati sindaci a S. Marco in Lamis. L’uscente Michele Merla sostenuto dal Pd e da civiche, Tiziano Paragone che riunisce varie espressioni civiche e il M5s, Raffaele Daniele, avvocato, segretario cittadino della Lega, che corre per la lista CivilMenti. Altro candidato è Antonio Turco, nella lista “L’amiamo”, ha riunito anche una parte di sinistra oltre che la società civile. Angelo Cera, già sindaco e parlamentare, si è vantato di aver chiuso il reclutamento candidati prima di tutti. Scende in campo con “Evviva S. Marco”.

E’ previsto il ballottaggio a S. Nicandro Garganico, dove, con un colpo di scena, Vincenzo Marinacci è subentrato a Nicandro Marinacci. Non solo, la frattura con Fdi è sanata e il candidato sindaco si presenta con 5 liste insieme a Fi-Cdu, Udc, Nuovo Psi, e la lista del sindaco. “La Lega ci appoggia, sono molto vicino sia a Raimondo Ursitti che a Massimo Casanova”, commenta il fatto che il partito di Salvini non abbia una lista. Con Matteo Vocale, che è riuscito a calamitare molti ex forzisti, corrono il Pd, il M5s, “Forza Sannicandro” e i candidati della sua lista da sindaco. Con 5 liste gareggia anche Antonio Berardi, “Sud in testa” “Uniti”, “Io c’entro”, “Berardi sindaco”, “Azione”. L’europarlamentare Andrea Caroppo, il sindaco di Apricena Potenza e il consigliere regionale dell’Erba, che sono i fondatori del movimento “Sud in testa”, sono alla prima prova amministrativa per la loro creatura politica.

Sette candidati per Cerignola. Con lo slogan “Io sono un ribbellione”, si ricandida Gerardo Bevilacqua che sigla la lista sui social con “sto firmando per voi, popolo!”. Schierati nella coalizione di Bonito a Cerignola ci sono il Pd, lista “Con Emiliano”, Senso Civico e M5s, oltre alla sua civica. Giannatempo ha dalla sua parte Fdi, Lega, Fi, Udc e la lista del sindaco. Sgarro compete con 7 liste, fra cui quella di Sinistra Italiana e Rifondazione.

Francesco De Cosmo è sostenuto da Nuovo Psi, Cerignola Popolare, Cattolici Uniti e ovviamente un’altra lista personale. Si tratta di due blocchi di candidati, divisa la sinistra fra Bonito e Sgarro, diviso il centrodestra fra Giannatempo e De Cosmo. Francesco Disanto, già candidato alle regionali con “Senso civico”, è l’outsider rispetto ai suddetti nomi con “Cerignola Adesso!”. “Metta sindaco” e “Cerignola è ora” sono le due liste a sostegno di Franco Metta che, tramite video, comizi e incontri nei quartieri, sta conducendo la sua campagna elettorale. Il turno di ballottaggio è previsto per il 17-18 ottobre.

Paola Lucino, 8 settembre 2021