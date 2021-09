In Puglia 8mila esami specialistici urgenti oltre i limiti di legge

Foggia, 08/09/2021 – (quotidianodelsud) SU 47.276 prenotazioni di visite mediche ed esami specialistici come primo accesso, solamente 39.268 sono stati garantiti nei tempi massimi previsti dalla legge: in 8mila casi, invece, i pugliesi hanno dovuto attendere oltre il dovuto. È quanto emerge dal monitoraggio dei tempi di attesa, svolto dalla Regione Puglia in tutte le province dal 25 al 29 gennaio scorsi, per misurare la capacità delle Asl di rispondere alle richieste dei cittadini. Il Covid-19 ha complicato una situazione già non ottimale, finendo per allungare le liste di attesa.

Qualche esempio: per una prima visita neurologica con codice di «urgenza», mediamente un cittadino pugliese dovrà aspettare almeno 31 giorni prima di potersi sottoporre all’esame. «L’urgenza» prevede, invece, che il controllo venga effettuato entro massimo tre giorni dalla data di prenotazione perché il medico ha valutato che ci sia un sospetto diagnostico che necessita di una risposta rapida. Ed invece, per una mammografia monolaterale, sempre in regime di urgenza, l’attesa è addirittura di 46 giorni; 45 giorni, invece, per una risonanza magnetica all’addome inferiore; sempre 45 giorni per una risonanza della colonna. (quotidianodelsud)