La logica spartitoria nell’affidamento dei bagni pubblici e il “cartello” delle imprese

STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 08 settembre 2021. “Il Comune di Foggia, nell’affidamento del servizio di pulizia e guardiania dei bagni pubblici, ha utilizzato una procedura in frode alla legge, che solo nel nomen (qualifica giuridica, (cfr. “Vantaggi ingiustificati” per la cooperativa di servizio ausiliario nelle scuole comunali) giustifica la deroga ai principi di concorrenzialità nell’attività contrattuale della Pubblica Amministrazione, ma nei fatti orienta l’affidamento a soggetti determinati.

Appare piuttosto palese, infatti, l’intento di “accontentare” le cooperative sociali destinatarie dell’affidamento. Il disordine amministrativo, anche in questo caso ridonda a vantaggio di imprese adiacenti ad ambienti mafiosi”.

Così la relazione della commissione, che ha portato allo scioglimento del Comune di Foggia per infiltrazioni mafiose, commenta l’affidamento del servizio di pulizia e di guardiania dei bagni pubblici sulla base di due distinti capitolati d’appalto, relativi ad altrettanti distinti

gruppi di servizi igienici. Riguarda i bagni pubblici di pertinenza comunale siti in città e, segnatamente, presso Parco Pio X, Parco Viale Kennedy- CEP, Mercato Generale, Mercato Pinto, Villa Comunale- Parco Giochi, Via Miranda. Inoltre, attiene all’affidamento di tale servizio sul Piazzale del Santuario dell’Incoronata, dove insiste un

santuario Mariano, meta di migliaia di visitatori ogni anno.

Entrambe le procedure di selezione dei contraenti sono state riservate esclusivamente alle “cooperative sociali di tipo b” la cui peculiarità viene spiegata più avanti. “L’esame dei verbali ha evidenziato che tutte le gare svolte nel periodo di riferimento hanno partecipato sempre e solo due società cooperative”. Si rileva, inoltre, “un uso improprio dell’istituto della proroga avvenuta con una con determinazione dirigenziale. Il contratto di un anno nelle more dell’espletamento dell’indizione di una nuova gara è stato prorogato per sei mesi. La suddetta proroga era inammissibile, in quanto disposta dopo la scadenza del termine finale del contratto e in mancanza di apposita previsione nello stesso una nuova procedura di gara”.

La procedura di gara riservata alle cooperative sociali di tipo b) si caratterizza per lo svolgimento di attività finalizzateall’inserimento nel mondo del lavoro delle persone con svantaggi fisici o psichici. La relazione cita l’Anac e una delibera sull’affidamento dei servizi a cooperative sociali come chiarimento dell’art. 5 della legge n.381/1991. Quest’ultimo articolo prevede la possibilità per la Pubblica Amministrazione di stipulare convenzioni con le cooperative di tipo B, per la fornitura di beni e servizi, per importi inferiori alle soglie comunitarie, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate. “L’oggetto della convenzione- e questo lo precisa l’Anac- non si esaurisce nella mera fornitura di beni e servizi strumentali ma è qualificato dal perseguimento di una peculiare finalità di carattere sociale, consistente nel reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati: proprio in ragione di tale finalità, è prevista, limitatamente alle procedure di affidamento, la deroga alle regole ordinarie dettate dal Codice dei Contratti per gli appalti sotto soglia”.

Nel contratto stipulato tra il Comune di Foggia e la società cooperativa sociale “non si fa riferimento alcuno al programma di reinserimento né tantomeno al monitoraggio periodico da parte dell’ente e pertanto, la convenzione si presenta claudicante sotto il profilo della causa complessa, che la caratterizza”.

La società- si legge nella relazione- risulta amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un Presidente, un vice Presidente e da un numero di consiglieri variabile tra uno e sette, determinato di volta in volta prima dell’elezione. Si tratta di una cooperativa sociale di tipo b. “Un componente di questa società è la compagna convivente di un elemento di vertice della batteria mafiosa …., con il ruolo di “cassiere” della “Società Foggiana” (operazione “Corona”), condannato, con sentenza irrevocabile nell’ambito del processo relativo all’operazione “Double Edge” (DDA Bari) per associazione mafiosa. La donna è stata deferita all’Autorità Giudiziaria, oltre che per violazione della normativa sugli stupefacenti, anche per favoreggiamento personale proprio in favore di …. che all’epoca era latitante”.

“Gli atti processuali evidenziano anche come…….. vantasse conoscenze importanti in ambienti politico-amministrativi comunali ed era stato assunto nella cooperativa, destinataria di affidamenti da parte del Comune di Foggia, grazie all’intervento di un consigliere comunale”.

L’attenzione della Commissione si è concentrata anche sull’altra società, a cui appare

“riservato” il servizio a Foggia. “Tra i soci della cooperativa, per la gran parte gravati da precedenti di polizia, spicca la figura di……., deferito all’A.G. per ricettazione ed estorsione, il quale risulta controllatocon un capo della batteria mafiosa ….. tratto in arresto per associazione di tipo mafioso, nell’ambito dell’operazione “Decima Azione bis”, con pregiudizi di polizia per associazione di tipo mafioso, estorsione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo e detenzione di armi….”. Un grappolo di “omissis” da cui, se non si chiarisce di chi si parli, è chiaro di cosa si parli.

“Peraltro- conclude la relazione- la sistematicità del modello dell’offerta unica nelle gare per l’affidamento del servizio e dell’aggiudicazione speculare in vari anni alle due società del servizio in argomento evidenziano l’adesione del Comune di Foggia ad una logica spartitoria tra le due società, che evoca, pericolosamente, una “necessità” ineludibile per il Comune di Foggia di mantenere rapporti contrattuali con le imprese stesse e, in proiezione, l’accettazione da parte di quest’ultimo, di un vero e proprio “cartello” nel servizio in argomento”.