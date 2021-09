Manfredonia, si cerca immobile in locazione da adibire a postazione 118

Manfredonia (Foggia), 08/09/2021 – Avviso per manifestazione di interesse finalizzato alla ricerca di un immobile in locazione da adibire a postazione 118 presso il Comune di Manfredonia.

Si rende noto che la ASL della Provincia di Foggia intende esperire una ricerca di mercato al fine di individuare dei locali idonei a Postazione 118 nel Comune di Manfredonia.

Caratteristiche tipologiche I locali devono avere le seguenti caratteristiche minime: – essere ubicati al piano terra di superficie complessiva non inferiore a mq. 70 utili; • n. 2 servizi igienici dotati di doccia; • possibilità di eseguire eventuali tramezzature in base alle esigenze funzionati • Area finestrata adeguata alla superficie per un minimo di 4 ambienti distinti; essere dotati di autonomia funzionale e/o di accessi indipendenti; avere un parcheggio adeguato con accesso esclusivo per l’Autoambulanza; essere di piena proprietà o nella piena disponibilità del proponente alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico; essere conforme ed in regola con tutte le disposizioni dl legge In materia urbanistica vigenti;

Adeguatezza dell’Impiantistica alla normativa vigente; Certificato energetico; Certificato di agibilità Termini di ricezione della manifestazione di interesse Entro le ore 12,00 del 20/09/2021, i partecipano, persone fisiche o giuridiche, dovranno fare pervenire l’offerta all’ufficio Protocollo della ASL di Foggia, in via Michele Protano n. 13, 71122 Foggia, tramite posta o a mano, in busta chiusa, recante la dicitura Oggetto: “Manifestazione di interesse finalizzata alla ricerca di locali da adibire a Postazione 118 nel Comune di Manfredonia”, Nel plico dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

– Busta A: La domanda di partedpazione alla presente manifestazione dl Interesse siglata e con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità che dovrà contenere le seguenti dichiarazioni rese secondo le modalità del D.P.R. 445/2000: •nome e cognome ovvero denominazione sociale dell’offerente, data di nascita e residenza per le persone fisiche; ubicazione della sede sociale, recapiti telefonici e fax; dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/16 e s.m.i.; dichiarazione di accettazione integrale e senza riserve del contenuto dell’avviso; Consistenza dei locali; Titolo di proprietà; Destinazione d’uso del locali offerti, rilievo planimetrico celi îmmobile; Rispetto della normativa vigente in materia di abbattimento di barriere architettoniche e possibilità di conformarsi alla predetta normativa; Indicazione di dotazioni e pertinenze; Anno di costruzione e/o ristrutturazione;

• Certificato dl agibilità; • Descrizione delle dotazioni impiantistiche dell’immobile e certificazioni rese ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza Implantistica; • Altra documentazione necessaria ai fini della valutazione delle offerte. – Busta B: Prezzo annuo richiesto per la locazione comprensivo di eventuale IVA e spese condominiali con esclusione di quelle inerenti ai consumi (acqua, gas, elettricità). La ASL di Foggia non risponde di eventuali ritardi o disguidi postali. La presentazione dell’offerta non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante fino ad eventuale perfezionamento di contratto e le persone fisiche o giuridiche che avranno presentato domanda non potranno vantare alcuna pretesa nei confronti della ASL di Foggia.

L’offerta non dovrà contenere proposte condizionate. Dopo il termine per la ricezione delle richieste di partecipazione, ed esperita apposita Istruttoria documentale, la ASL di Foggia effettuerà le opportune valutazioni, eventualmente mediante sopralluogo da concordare, e in base agli elementi a disposizione, individuerà l’offerta più conveniente in termini economici. Nulla è dovuto al partecipanti per la presentazione della documentazione sopra Indicata che resterà agli atti della ASL dl Foggia atteso che Il presente avviso é volto unicamente a verificare sul mercato la disponibilità dl persone fisiche o giuridiche ad eseguire le prestazioni dl cui all’oggetto e gli importi eventualmente da utilizzare quale base d’asta di futura gara pubblica.

Il presente avviso non vincola in alcun modo la ASL di Foggia che potrà a proprio insindacabile giudizio, anche in funzione dl nuove esigenze, non procedere alla locazione. Inoltre la ASL di Foggia si riserva la facoltà di revocare la presente procedura o integrare e modificare la stessa senza per questo conispondere alcunché ai concorrenti. In merito alla normativa in materia di privacy si informa che i dati fomiti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale successiva stipula del contratto. Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dl Manfredonia nonché sull’Albo Pretorio della ASL dl Foggia sino al termine di partecipazione. Per Informazioni: Ing. Sabino dl Pumpo tel. 3384796919 esclusivamente dal lunedi al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 19,00. email: sabino.dipumpo@asifg.lt