Puglia, in abito da sposa a scuola per firmare il contratto da prof

Taranto, 08/09/2021 – (sharingtv) Nonostante in chiesa l’attendesse lo sposo davanti all’altare, non ha voluto rinunciare a quell’incarico annuale da professoressa di Matematica. Così, in abito da sposa, prima di andare a pronunciare il fatidico sì, Carmela Santoro si è recata nella segreteria della scuola dove prenderà servizio per quest’anno.

A darne la notizia è stato l’istituto stesso, IISS Majorana di Martina Franca (Taranto), postando, verso le 20 di ieri sera il seguente messaggio sulla sua Pagina Facebook: «Ne abbiamo viste tante nella scuola, ma una così mai – si legge nel post che accompagna la foto della firma in bianco.

– Una nuova collega, almeno per quest’anno, doveva firmare l’assegnazione dell’incarico annuale per la disciplina di Matematica, aveva un impegno molto importante ma ha trovato il modo di venire comunque a scuola. Auguri Carmela, sei già entrata nei nostri cuori».