Puglia, violento fra furgone e moto: muore un uomo di 33 anni

Taranto, 08/09/2021 – (quotidianodipuglia) Un motociclista di 33 anni di Taranto è morto in un incidente stradale avvenuto intorno alle 16 di oggi sulla strada che collega Grottaglie a San Giorgio. Il giovane era a bordo della sua moto di grossa cilindrata che, stando ad una primissima ricostruzione della tragedia della strada, si sarebbe scontrata con un furgone. Il tremendo impatto non ha dato scampo alla vittima che è deceduta sul colpo.

Lo schianto

Sul luogo dello schianto sono subito arrivate le pattuglie della Polizia di Grottaglie e due ambulanze del 118. I sanitari, però, non hanno potuto fare altro che constatare la morte del giovane motociclista. Illeso, ma sotto choc, il conducente del furgone coinvolto nel drammatico incidente.

La dinamica

La dinamica del gravissimo incidente stradale non è ancora chiara. Per questo sulla strada teatro della tragedia gli agenti della Polizia hanno effettuato una serie di rilievi per ricostruire con certezza la dinamica dello schianto che è costato la vita al 33enne tarantino. (quotidianodipuglia)