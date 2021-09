Valentina Corvino approda a Venezia (fotogallery)

Come le tutte le star del cinema, anche Valentina Corvino, la più giovane top model del mondo, approda al Festival Internazionale del cinema di Venezia a bordo di un lussuoso motoscafo. È un lustro ed una data storica per Manfredonia, sua città natìa.

Oggi, 8 settembre, sarà quindi ricordata come una data storica, quella nella quale, Valentina con la sua bellezza statuaria come le mitologiche dee dell’olimpo, sfilerà sul red carpet come ospite, accompagnando col il suo sorriso ammaliante le più celebri star del cinema del panorama mondiale.

Tutto questo si è potuto realizzare prima di tutto grazie alla classe innata di Valentina ma soprattutto grazie ai suoi inseparabili manager, Marta Losapio e Daniele Salvadore, al quale va il mio plauso, che hanno da subito scommesso sul talento di Valentina e la scommessa, per il momento, come si suol dire, si può certamente affermare che è stata vinta alla grande.

Ad maiora Valentina.

A cura di Antonio Castriotta