Concorso infermieri Asl Foggia, possibile prossimo bando

Stato Quotidiano, 8 settembre 2022. Potrebbe essere imminente la pubblicazione del bando di Concorso per Infermieri di Famiglia presso l’ASL di Foggia. Si cercherebbero 45 unità. Lo riporta AssoCarenews.it

Non si conoscono ancora i termini per il Concorso a Tempo Indeterminato per n.45 Infermieri di Famiglia presso l’Azienda Sanitaria Locale di Foggia, ma già si parla di imminente bando.

“La Capitanata, come noto, è tra le principali aree d’Italia dove è sviluppata la figura dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità- ribadisce AssoCareNews.it -. Ora arriva la conferma, con la possibile indizione, nonostante il deficit di cassa della ASL di Foggia, di un concorso ad hoc.

Al momento non si sa se sarà destinato o meno a disoccupati (o precari), o sarà rivolto anche ad Infermieri di ruolo presso la stessa ASL o in Aziende intra ed extra-regionali. “Non ci resta che attendere- conclude AssoCarenews- se son rose fioriranno”.