Emiliano: “Monte Sant’Angelo ufficialmente candidata a Capitale della Cultura”

Inizia così un percorso vigoroso per tutta la Puglia e per le comunità coinvolte in questa avventura. Da una parte la Città dei due Siti Unesco e dell’Arcangelo Michele, dall’altro una perla dell’Adriatico dalla bellezza storica che il mondo ci invidia si impegneranno in queste settimane per redigere e presentare al Ministero della Cultura il dossier completo e perfezionato della propria candidatura, realizzato ognuno con il contributo dei cittadini e degli operatori culturali. La Regione Puglia sosterrà le città pugliesi in corsa, un viaggio che per tutto il territorio costituisce una nuova opportunità di essere al centro del mondo culturale del futuro”.