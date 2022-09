Gemellaro: I meandri della bellezza italiana, Lucignano e l’Albero della Vita

Manfredonia (Fg), 8 settembre 2022 – Situato tra le terre aretine e senesi, Lucignano, attualmente di circa 3600 abitanti, per l’interesse strategico che suscitava in tempi facilmente bellici in seno ai Comuni, era stato conteso per secoli dai perugini e fiorentini.

È stata Siena, infine, che ne ha improntato il borgo di peculiarità urbanistiche e artistiche, un vanto nell’architettura tardo-medievale italiana, tuttora ben godibile allo sguardo.

Da visitare, pertanto, entrambe del Trecento, la Rocca Senese su progetto di Bartolo Bartoli e la cinta muraria, che circonda dal 1371 il centro storico a forma di una ellisse con le porte storiche di S. Giovanni e S. Giusto, una terza già indicata quale Porta Murata è stata oggi riaperta.

C’è ben altro da non perdere, vedi il palazzo Pretorio del XII secolo e la Fortezza Medicea aggiudicata al cinquecentesco Bernardo Puccini, ingegnere militare e trattatista; questo valente protagonista del suoi tempi è stato levato da un ingrato dimenticatoio merito di Daniela Lamberini, che di lui ha scritto, nel 1990 per le edizioni Giuntina, il saggio “Il principe difeso – Vita e opere di Bernardo Puccini”.

Tra i luoghi religiosi, almeno sette tutti datati fine Quattrocento e Cinquecento, a esclusione di San Biagio, che pare risalente agli anni immediatamente successivi al Mille, sui ruderi di una più antica chiesa romanica di S. Felice di cui è tuttora visibile l’antica torre campanaria, e di San Francesco, questa del Duecento in linea gotica affrescata da artisti senesi quali Taddeo Di Bartolo e Bartolo di Fredi; non può sfuggire la collegiata di San Michele, innalzata su progetto di Orazio Porta e qui sono esposte opere di artisti d’età cinquecentesca-seicentesca quali Giacinto Gimignani e Matteo Rosselli, l’altare barocco disegnato da Andrea Pozzo.

Fuori le mura, da non mancare di andarci, s’erge il Santuario di Santa Maria della Querce, datato 1568, la cui attribuzione è assegnata all’insigne, poliedrico aretino Giorgio Vasari, di tendenza manierista, noto come architetto, pittore e storico dell’arte, operante nel tardo rinascimento al servizio dei Medici e di cui ricordiamo, tra le tante strutture di armonia, il Corridoio Vasariano che connette la Galleria degli Uffizi con Palazzo Pitti. Nelle vesti di storico non si può non menzionare “Vite” il cui trattato riguarda Pittura, Scultura, Architettura, indicate dall’autore quali “Figlie del disegno”.

Il duecentesco Palazzo Pretorio ospita magnificamente il museo di Lucignano, inaugurato nel 1984, ma già ne preesisteva un nucleo dal 1924 in seno alla chiesa di San Francesco, quando non era certo usuale che una piccola comunità allestisse il suo bel museo.

Percorriamolo devotamente per soffermarci e ammirare la tavola con l’icona della “Crocifissione” di arte aretina-senese in stile bizantino, seguita da un tris quali la trecentesca tavola cuspidata della “Madonna in trono con Bambino e donatrice orante”, attribuita a Niccolò o Francesco di Segna, il trittico “Madonna in trono con Bambino, San Giovanni Battista e San Giovanni Evangelista” assegnato a Bartolo di Fredi, questi vissuto tra il Trecento e Quattrocento, detto Bartolo Battiloro, autore tra l’altro di “San Nicola di Bari con le tre fanciulle” patrimonio del convento di San Lucchese a Poggibonsi, e infine “Madonna in trono con Bambino, San Pietro e San Giovanni” opera realizzata dal trecentesco Lippo Vanni, artista miniatore e politico poiché fece parte del Consiglio dei Dodici nel governo di Siena.

Entriamo nella suggestiva Sala delle Udienze le cui pareti furono affrescate nel Quattrocento col “Ciclo degli Uomini Illustri”, una carrellata di personaggi biblici, mitologici e storici.

L’oggetto di grande richiamo, posto al centro della sala, è “L’albero d’Oro” o “Albero della Vita”, un grande poli-reliquiario fitomorfo, cioè a forma di un vegetale, qui di albero con alterni rami e boccioli, storicamente esposto a San Francesco.

Si ritiene che l’opera sia stata iniziata nel 1350 da autore ignoto ma certamente completata nel 1471 dal senese Gabriello d’Antonio. Ognuno dei rami possiede delle piccole teche, che avrebbero dovuto contenere reliquie francescane o frammenti della Croce di Cristo, in una sorta di stauroteca, e alle estremità un medaglione con smalto e miniature; da ciascuno dei boccioli fuoriescono rametti di corallo. La sua base è in rame dorato e il tronco s’innalza da un sacro scrigno che ricorda un tempietto gotico; alla sommità, inoltre, assurge un Crocefisso in coppia con un pellicano, metafora cristologica, intento a ferirsi il petto per nutrire i propri piccoli.

L’itinerario museale ci conduce alla lunetta “San Francesco riceve le stimmate” datata 1510-12 conferita a Luca Signorelli, pseudonimo di Luca d’Egidio di Ventura; in un particolare si osserva l’immagine metà Cristo e metà Serafino dalla quale si sprigionano dei raggi. L’artista, nato a Cortona nel 1471, è considerato tra i maggiori rappresentanti della pittura rinascimentale e ritroviamo le sue firme, infatti, a Loreto, nella Cappella Sistina, agli Uffizi, al Louvre e in molteplici gallerie europee, negli Usa. Dello stesso autore, più che altro della sua bottega, è qui esposta la Tavola “Madonna con Bambino”.

La Tavola del 1448, raffigurata dal quattrocentesco senese Pietro di Giovanni d’Ambrogio, ci mostra un “San Bernardino da Siena” aureolato, intento a predicare contro la vanità, ponendo ai suoi piedi le mitrie vescovili; particolare storico è che dopo la realizzazione del dipinto, il francescano teologo Bernardino fu canonizzato. L’artista è l’autore di “”Saint Nicholas of Bari” del 1430, in tempera, custodito nel Robert Lehman Collection a New York; diverse sue opere le ritroviamo al Louvre, al Metropolitan in cui è esposto un “Saint Michael”.

La galleria, infine, custodisce una interessante oggettistica storica di provenienza locale.

Non è affatto, quindi, un museo minore questo del borgo di Lucignano ma, sorprendentemente, grazie agli autori e alle opere presenti, ostenta una egregia e insostituibile tessera nel mosaico della bellezza italiana.

A cura di Ferruccio Gemellaro