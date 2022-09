Manfredonia, colpi di pistola alle giostre, convalidato arresto 24enne. Il reato del quale è accusato

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 06 settembre 2022. E’ attualmente ristretto nel carcere di Foggia il 24enne Michele Vairo, in possesso dell’arma, una pistola cal. 7.65, con la quale è stato ferito a una gamba Giovanni La Torre, 46enne del centro sipontino.

I fatti sono avvenuti verso le ore 2 circa del primo settembre 2022, nell’area del Luna park allestito a Manfredonia per la festa patronale. Durante il ferimento di La Torre nell’area delle giostre erano presenti numerose persone.

LA RICOSTRUZIONE DEI FATTI

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, la mattina del 31 agosto, Vairo, nell’area del Luna Park come venditore di bibite con una bancarella, aveva avuto un diverbio con il figlio di Giovanni La Torre. Nonostante ipotesi mai confermate, non è ancora chiaro cosa sia successo e cosa abbia originato la discussione tra i due ragazzi.

Come riportato, alle ore 2 del primo settembre, c’è stato l’incontro tra Vairo e Giovanni La Torre, culminato con il ferimento di quest’ultimo.

In seguito, sabato 3 settembre, Michele Vairo, con precedenti di polizia giudiziaria, si è presentato nella caserma dei Carabinieri di Manfredonia, chiarendo la propria posizione sui fatti, per poi essere rilasciato.

Due giorni dopo, lunedì 5 settembre, Vairo, in collaborazione con i militari dell’Arma, ha consentito il ritrovamento dell’arma, una pistola cal. 7.65, dalla quale sono partiti 4 colpi verso Giovanni La Torre, anch’egli con precedenti penali. Solo 1 colpo di pistola ha ferito La Torre, probabilmente nella parte inferiore della gamba. L’uomo risulta attualmente in buone condizioni fisiche.

In seguito al ritrovamento dell’arma, Michele Vairo è stato arrestato con l’accusa di detenzione illegale di arma da fuoco, per poi essere ristretto nel carcere di Foggia.

Stamani, giovedì 8 settembre, nel Tribunale di Foggia, si svolta l’udienza di convalida dell’arresto del 24enne.

Al momento non sussisterebbe un provvedimento giudiziario a carico di Vairo relativo all’accusa di tentato omicidio, tantomeno di lesioni gravi.

IN PRECEDENZA

Senza che vi sia alcuna correlazione tra i fatti si ricorda, come riportato dall’ANSA il 17 novembre 2017, che l’allora incensurato Giovanni La Torre, con altre due persone, era stato arrestato dai Carabinieri per aver picchiato in concorso “un uomo per evitare che testimoniasse al processo contro chi aveva tentato di ucciderlo”:

“La vittima del pestaggio, che era sfuggita al tentativo di omicidio l’8 aprile 2016 a Mattinata”, era stata “Antonio Pio Prencipe”.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it