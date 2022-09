Maxi furto da 500mila euro, ladri usciti a Foggia con telepass trafugato

FOGGIA, 08/09/2022 – Ammonta a circa 500mila euro il colpo alla Colabeton spa (Samica) di Martinsicuro in zona Bonifica del Tronto. Rubata una betoniera, una pala meccanica, un camion ed un carrellone ma diversi i danni agli altri mezzi parcheggiati nella zona.

I ladri hanno provato a portar via altri camion ma non ci sono riusciti perché provvisti di bloccamotore. Secondo il telepass trafugato sono usciti alle 4:54 al casello di Foggia, quindi il colpo sarebbe stato commesso intorno all’una e mezza di notte in una zona piuttosto buia ed isolata in cui non ci sono abitazioni. In azione probabilmente la solita banda di Cerignola che ha messo a segno altri colpi simili lungo la dorsale adriatica. (veratv)