Servizio di cantoneria sulle strade provinciali: i dubbi del sindacato CSA

Foggia, 8 settembre 2022 – La Provincia di Foggia, in qualità di ente locale, è preposta alle funzioni di manutenzione e pulizia delle strade provinciali. Sono in fase di consegna lavori per oltre due milioni di euro.

Per fare ciò la Provincia attualmente si avvale dell’ufficio tecnico e di risorse interne, operai specializzati nel settore.

Nella dotazione organica (delibera n.88 del 2021) in seguito al pensionamento di alcuni addetti, si è attivata una collaborazione con sei lavoratori forniti da agenzie interinali.

Gli affidamenti esterni, effettuati in precedenza, si erano rivelati troppo costosi.

Nella nuova dotazione organica di febbraio e luglio, sottolinea il Sindacato CSA, l’Ente ha ritenuto di tornare al passato tramite affidamento diretto, con uno svantaggio dal punto di vista economico.

“Perché piuttosto non si procede con la stabilizzazione dei 6 operai già presenti? Ci sarebbe un netto vantaggio in termini di risparmio di risorse”, sottolinea Scopece, del sindacato CSA.

“Come sindacato ci interessa l’assunzione del personale. Non possiamo privatizzare tutto”, aggiunge il Responsabile organizzativo C.S.A. Regioni Autonomie Locali, Felice Scopece.

Si attende la risposta del Presidente Gatta, in merito a questa questione.

