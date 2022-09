Valle de Angeles: la nuova destinazione turistica in Honduras dove il Bitcoin è protagonista

Il Bitcoin (BTC) continua a prendere piede in Honduras, un Paese che avrà almeno altri due comuni dove la prima criptovaluta avrà tutto il protagonismo e sarà un mezzo con cui gli stranieri potranno pagare prodotti e servizi.

A un mese dall’arrivo della Bitcoin Valley, il comune di Valle de Ángeles, a 30 chilometri dalla capitale honduregna Tegucigualpa, punta a diventare un’altra cittadella aperta alla nuova economia dei Bitcoin. Come riportato dalla stampa locale, hotel, negozi e aziende accettano BTC e altre criptovalute.

Dietro questo piano ci sono le autorità municipali della Valle de Angeles e le aziende che fanno parte della Camera di Commercio di quel Paese.

Queste organizzazioni hanno preso contatto con Blockchain Honduras, Descentral Academy e Coincaex, gruppi legati al Bitcoin attivi in America Centrale.

In totale, almeno 20 imprese della Valle de Ángeles hanno aderito al movimento almeno tre settimane fa, attraverso l’iniziazione alla nuova economia. Inoltre, secondo il quotidiano honduregno Diario La Prensa, tutti i proprietari sono stati addestrati dalle organizzazioni di bitcoin ad accettare BTC come pagamento.

Bitcoin alla portata delle imprese in Honduras

L’azienda guatemalteca Coincaex fornisce ai commercianti dei dispositivi per il punto vendita chiamati Bitpos. È attraverso questi dispositivi che i commercianti addebitano i clienti in bitcoin, pur ricevendo lempiras (la valuta locale) dall’azienda.

Gli imprenditori di questa nuova cittadella bitcoiner in Honduras utilizzano il BTC come forma di pagamento, pur sapendo che non ha corso legale.

Ricordano che agli occhi della Banca Centrale di quel Paese, solo la lempira è la moneta che ha questa qualifica.

Wilfredo Ponce, sindaco di Valle de Ángeles, ha informato la stampa locale che i commercianti inizieranno i test pilota la prossima settimana.

L’idea “è quella di creare una zona Bitcoin tra Santa Lucia, Valle de Angeles e Cantarranas”, quest’ultima, una regione che si unirà a Bitcoin entro la fine dell’anno, secondo l’organizzazione Blockchain Honduras.

“Crediamo che con questa criptovaluta attireremo più turisti stranieri e anche honduregni che desiderano provare l’esperienza di pagare con i bitcoin”, ha dichiarato il borgomastro.

Nessun rischio per le aziende

Secondo Richard Francis Roberts, presidente della Camera di Commercio e delle Industrie della Valle de Angeles, l’uso del BTC in quella regione non rappresenta alcun rischio per il commerciante o l’imprenditore, appunto, “perché riceveranno sempre lempiras”.

A meno che non decidano diversamente e utilizzino altre alternative per ricevere solo BTC, come ad esempio un portafoglio autocustodito.

Roberts ha spiegato che BTC è una “opzione di pagamento presso il punto vendita”. Ha detto che, anche se non è sicuro che la BTC attirerà più turisti, “renderà la Valle degli Angeli un luogo più attraente”.

Come accennato, Valle de Angeles si unisce a Santa Lucia, una città turistica dell’Honduras che ha dato vita al progetto Bitcoin Valley, che si aggiunge a progetti simili avviati in altri Paesi dell’America centrale.

Come riportato in precedenza, nella regione esistono già città con un’economia basata sul Bitcoin. È il caso del pioniere, situato in El Salvador (Bitcoin Beach), seguito da Bitcoin Jungle (Costa Rica) e Bitcoin Lake (Guatemala).

Questo progetto honduregno sta avanzando anche quando la stessa banca centrale è preoccupata per l’adozione del Bitcoin, visto che ha pubblicato una dichiarazione in cui mette in guardia dai “pericoli” dell’investimento in criptovalute, come abbiamo riportato su questo mezzo. (nota stampa).