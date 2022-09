Violenze 4 OSS a Manfredonia: appello Procura, si deciderà se confermare domiciliari o carcere

StatoQuotidiano.it, Foggia 08 settembre 2022. Violenze 4 O.s.s. a Manfredonia: con recente provvedimento, la Procura di Foggia ha presentato Appello avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale foggiano, con la quale erano stati arrestati: Antonio Vero, nato a San Giovanni Rotondo il 16.06.1980 (l’unico sul quale pende l’accusa di violenze sessuale ai danni di 2 pazienti), Mariano Paganini, nato a San Giovanni Rotondo il 25.08.1997, Domenico Nuzziello, nato a Manfredonia il 21.08.1991, Michele Salcuni, nato a San Giovanni Rotondo il 12.02.1985 (i primi 3 residenti a Manfredonia, l’ultimo a Monte Sant’Angelo), i 4 operatori socio-sanitari arrestati e posti ai domiciliari (si sono avvalsi della “facoltà di non rispondere” dinanzi al Gip Di Maria) dagli agenti della Polizia di Stato, con le accuse, a vario titolo, di maltrattamenti e violenza sessuale ai danni di alcuni pazienti ricoverati nella residenza socio-assistenziale (R.s.a.a.) “Stella Maris” di Siponto.

Si ricorda come, al momento, risulterebbe iscritto nel registro degli indagati presso il Tribunale di Foggia soltanto un altro operatore socio-sanitario, per il quale non è stata disposta l’applicazione della misura cautelare; nessun provvedimento o ulteriore accertamento è stato finora emesso nei confronti dei vertici della società o di altre figure dirigenziali.

L’APPELLO DELLA PROCURA, PAROLA AL TRIBUNALE DELLA LIBERTA’

La III sezione penale in funzione di Tribunale distrettuale della Libertà di Bari, vista l’istanza di Appello depositata il 12 agosto 2022 dal Pm presso il Tribunale di Foggia, contro l’ordinanza emessa il 02 agosto 2022 dal Gip del Tribunale di Foggia nei confronti dei 4 indicati Operatori socio sanitari, ha fissato l’udienza per il 6 ottobre 2022, nella Camera di Consiglio della stessa sezione, per decidere se confermare quanto stabilito con l’ordinanza del GIP foggiano o se riformare l’ordinanza, dunque confermare la misura cautelare ai domiciliari o sostituirla con quella più afflittiva del carcere.

I 4 Oss sono difesi dagli avvocati Francesco Le Noci e Carmela Caputo (Nuzziello), avv.ti Pietro Schiavone e Laura Raffaeli (Paganini), avv.ti Matteo Ciociola e Michele Ferosi (Salcuni). Al momento non è noto, non sono noti i difensori di Antonio Vero.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it