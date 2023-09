Campagna scavi a Siponto: nuove immagini sull’Anfiteatro

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Grande ampliamento del saggio di scavo nella zona dell’anfiteatro. Dopo l’asportazione dello strato superficiale di humus, si intravedono varie strutture e si procede all’esposizione degli strati di crollo”. Lo riporta la pagina Facebook ArcheoSipontum.



Dal 2021 sono in corso le ricerche archeologiche sistematiche nell’area archeologica di Siponto (Manfredonia), condotte dalle Università di Bari e di Foggia, con la direzione dei professori Roberto Goffredo, Maria Turchiano (Unifg) e Giuliano Volpe (Uniba) su concessione del Ministero della Cultura. Vi collaborano anche la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia (Soprintendente arch. Anita Guarnieri; Funzionario responsabile dott.ssa Donatella Pian), la Direzione Regionale Musei Puglia (Direttore arch. Francesco Longobardi, Direttore regionale delegato dal Direttore Generale Musei, Prof. Massimo Osanna; Direttore del Parco Archeologico dott.ssa Annalisa Treglia).

L’ANFITEATRO. Un rinvenimento di particolare interesse riguarda l’anfiteatro di età romana. Costruito nell’età di Augusto, quando la città visse un significativo momento di monumentalizzazione, l’edificio per spettacoli fu abbandonato verosimilmente in età tardoantica (V-VI secolo), come in quasi tutte le città romane, per effetto della diffusione del cristianesimo, e soprattutto diventò una sorta di cava per recuperare materiali edilizi in età medievale, quando l’edificio fu letteralmente “cannibalizzato”.

Al di sopra dell’anfiteatro si sviluppò parte della città medievale e un cimitero di età tardoantica e medievale.

ALTRE INDAGINI. La campagna 2023 (4 settembre-14 ottobre) riguarda le aree già indagate negli anni precedenti con particolare riferimento all’area dell’anfiteatro romano, anche in relazione a esigenze di tutela: parte di questa area, infatti, relativa ai ruderi della Masseria Garzia sovrapposta ai muri antichi, è ancora di proprietà privata ed è stata recentemente messa in vendita all’asta.