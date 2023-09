MANFREDONIA (FOGGIA) – I ghetti in cui spesso i migranti trovano la morte, la piaga del caporalato, la disoccupazione giovanile che tocca il 48 per cento, il lavoro povero, gli incendi dolosi per marcare il territorio, il commercio della droga, il facile uso delle armi, il dominio della mafia e l’indifferenza della società e della politica. È la fortissima denuncia fatta dall’arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, monsignor Franco Moscone, nel messaggio alla città di Manfredonia in occasione della festa patronale della Madonna di Siponto.

Un appello coraggioso rivolto a tutti, istituzioni e cittadini, dopo quasi cinque anni alla guida della Chiesa del Gargano. “Adesso – spiega il presule a ilfattoquotidiano.it – si è aggiunta anche la crisi politica del Comune di Manfredonia.

Era prevedibile, c’erano segnali, ma così improvvisamente non me l’aspettavo. Anche questo va ad aggiungere disagio. Io spero che il buonsenso faccia ripensare qualcheduno, ma staremo a vedere e cercheremo di fare la nostra parte, sollecitando perlomeno le coscienze e dicendo che la politica è un atto di carità, non è servizio privato o interesse di parte”.

“Questo – sottolinea Moscone a ilfattoquotidiano.it – è un territorio che fondamentalmente ha bisogno di lavoro come del pane e dell’acqua, altrimenti veramente muore nelle mani della malavita organizzata, delle varie mafie o della quarta mafia, come si chiama qui, del foggiano, del Gargano.

La mancanza di sicurezza sui luoghi di lavoro c’è ovviamente nel settore agricolo, ma non solo. È un territorio dove esistono, a mio giudizio, due geografie cittadine: ci sono le città ufficiali e poi ci sono i ghetti degli extracomunitari più o meno legali che vivono e che poi sono la forza lavoro del nostro territorio per l’agricoltura, ma anche in parte per altri servizi compresi quelli turistici”.