Dopo Stallone arriva Van Damme in Puglia per girare un film

BARI – «Sono lieto di annunciare che Mola di Bari è stata scelta come location per le riprese di un prestigioso film americano, con la partecipazione di una delle icone più famose di Hollywood».

Così, ieri, il sindaco Giuseppe Colonna ha annunciato con entusiasmo l’arrivo in città di una casa di produzione cinematografica per girare, a Mola, le riprese di una pellicola.

Pur mancando l’ufficialità della casa di produzione, il protagonista del film, a quanto pare d’azione, sarà Jean Claude Van Damme, attore belga trapiantato negli Usa. «Siamo in contatto continuo con la produzione cinematografica – aggiunge il primo cittadino, ieri tempestato di telefonate dai giornalisti – per definire tutti i dettagli che nei prossimi giorni condividerò con tutti». Tutti gli indizi raccolti conducono ad un nuovo action movie con Van Damme («Kickboxer», «Expendables 2», crime drama «JCVD», «Silent kill»), attore cult dei film d’azione protagonista del film scritto e diretto da Anthony Hickox («Hellraiser III»).

Considerato tra le più grandi star d’azione di tutti i tempi, Jean Claude Van Damme ha girato nei primi mesi dell’anno il film «Silent kill» (racconta le vicende di quattro mercenari che trovano un tesoro nascosto in Congo) nel cui cast è presente l’attore ed ex giocatore di football americano della NFL, Van Vernon Davis («Gasoline Alley»), Rafael Amaya («El Senor Del Los Cielos» – «The Lord of Skies») e Madalina Anea («Watcher»). Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.