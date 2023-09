Federico Fiorentino è “Mister Fitness 2023”, la mamma è di Zapponeta

È un 20enne di Bubbiano il più bello del Bel Paese.

Lo hanno scelto alla manifestazione Mister Italia 2023, il corrispondente al maschile della manifestazione Miss Italia. Si chiama Pierluigi Mastropasqua, occhi azzurri, capelli biondi, fisico armonico, 20 anni.

Ha superato altri 100 ragazzi arrivati da tutta Italia in una serata conclusiva allo stadio del Mare di Pescara condotta da Jo Squillo. “Il mio abbraccio è stato per mia madre (originaria di Zapponeta,ndr), la prima persona a cui dissi di voler partecipare al concorso”. Si augura che questo successo possa aiutarlo per il futuro, soprattutto nel campo della moda.

Il foggiano Federico Fiorentino è “Mister Fitness 2023” mentre da Brindisi arriva “L’uomo ideale d’Italia 2023” Francesco Pizzuto.

Questi i vincitori delle altre fasce: il napoletano Raffaele Esposito è “Il volto più bello d’Italia 2023”, l’agrigentino Angelo Palermo è “Mister Talento 2023”, il teatino Lorenzo Mammarella è “Un bello per il cinema 2023”, il romano Simone Guidi “Mister Italia On the web” mentre il 24enne di Cerveteri Federico Gerolin è “Il modello d’Italia 2023”.