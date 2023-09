Foggia. Gino Fusco lascia Fdi, gran movimento nell’area centrista

Foggia, 8 settembre 2023. Liste in arrivo per i candidati alle elezioni comunali di Foggia con qualche sorpresa. È il caso di Gino Fusco, già consigliere comunale di Fdi, uno dei più vicini al compianto Franco Di Giuseppe.

“Me ne vado dal partito, è senza organizzazione sul territorio. Non dialoga con i suoi iscritti e, soprattutto, non vengono tenuti in considerazione gli ex democristiani come me”. Altri esempi? Cita il caso di Alfonso Buono: “Anche l’avvocato, con tessera del partito è andato via”.

Si candiderà in Forza Italia, il suo riferimento a livello regionale è il consigliere Paolo Dell’Erba dopo essere stato molto vicino all’altro consigliere di Fdi Giannicola De Leonardis.

Noto è il suo impegno nella sezione durante le campagne elettorali per lo scranno barese e durante le fasi di organizzazione e conteggio dei voti ottenuti. “Una cosa deve essere chiara- precisa a StatoQuotidiano– la storia di mia moglie Rita Montrone che non sarà candidata a sindaco non c’entra nulla. È un problema politico. Anzi, lei non ci sarà proprio in lista, l’unico in famiglia sarò io”.

Come lui, anche l’ex democristiano Mimmo Verile sarà candidato in Fi.

Ricordiamo che nel 2019 il partito azzurro a Foggia ha superato il 13% doppiando Fdi e andando di poco oltre la Lega.

Se poi teniamo conto delle regionali i numeri cambiano decisamente per il partito di Giorgia Meloni, che raggiunge le due cifre mentre Fi scende al di sotto del 5%.

Ovviamente tutti conoscono le oscillazioni elettorali di quella fase, e non stiamo qui a ripeterle. Tuttavia, a proposito di centristi e di nuove collocazioni, molto fermento si registra nell’Udc. A parte le dimissioni di Francesco D’Innocenzio Udc Foggia, si dimette Francesco D’Innocenzio in polemica con vertici, il partito dello scudocrociato è deciso a non replicare gli scarsi risultati del 2019 quando non raggiunse il 3%.

Le liste si consegnano fino alle 12 del prossimo 23 settembre prossimo, a cominciare dalle 9 del giorno prima. Fino a quella data potremmo assistere ad altre sorprese nei diversi partiti.

Paola Lucino, 8 settembre 2023