Foggia, giovane su monopattino investito: trasportato ai Riuniti

FOGGIA – Un ragazzo è stato investito circa un’ora fa in viale XXIV maggio, angolo via Piave, a Foggia ed è stato trasportato al Policlinico. Il minorenne stava percorrendo la via su un monopattino quando è stato colpito da una Renault Captur.

Nell’urto, il ragazzo ha sfondato il parabrezza dell’auto.

Sul posto, oltre agli operatori del 118 che hanno trasportato il giovane in ambulanza, anche gli agenti della polizia locale che dovranno stabilire se il ragazzo stesse viaggiando sul marciapiedi o sulla pista ciclabile. Lo riporta Foggiatoday