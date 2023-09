Manfredonia, scavi a Siponto concentrati sul porto e sull’anfiteatro romano

MANFREDONIA (FOGGIA) – E’ in corso, e proseguirà fino al fino al 13 ottobre, la terza campagna di scavi archeologici a Siponto (Manfredonia), condotta dalle Università di Bari e di Foggia su concessione del Ministero della Cultura e in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia.