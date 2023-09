Bari, 8 settembre 2023 – È temporaneamente chiusa la carreggiata, in direzione nord, lungo strada statale 16 “Adriatica” in corrispondenza del territorio comunale di Cerignola, in provincia Foggia.

Il sinistro, avvenuto al km708,200, ha coinvolto tre autovetture e causato il ferimento di tre persone.

Per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi, il traffico viene deviato dal km 708,400 al km 707,000 lungo la viabilità di servizio adiacente, con rientro lungo la statale.