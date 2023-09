Quando inizia Don Matteo con la foggiana Giannetta: tutte le novità

FOGGIA – Don Matteo continua. La storia del prete-detective più famoso d’Italia tornerà con la quattordicesima stagione. Nonostante l’uscita di scena di Terence Hill, la fiction non ha perso appeal. Le vicende della canonica di Spoleto non smettono di stupire il pubblico a casa, il quale attende trepidante l’inizio delle nuove puntate.

La nuova stagione dovrebbe andare in onda il prossimo inverno, riservando non poche novità, a partire dal nuovo capitano.

Don Matteo 14: tutte le novità

Don Matteo avrà una quattordicesima stagione. Dopo l’uscita del protagonista, la fiction si è rinnovata ma restando sempre ricca di fascino. Le nuove puntate vedranno nuovamente protagonista Raul Bova nei panni di Don Massimo. Come tutte le serie che si rispetti, non mancheranno i colpi di scena. Previste diverse new entry, fra cui il nuovo capitano.

Maria Chiara Giannetta, volto del capitano Anna Olivieri, ha deciso di lasciare Don Matteo.

L’uscita di scena della giovane donna e del pm Marco Nardi sarà piuttosto graduale. I due, infatti, saranno presenti nel corso di alcune puntate. Tuttavia non si sa ancora con certezza per quanti episodi Giannetta e Lastrico saranno presenti. Ciò che è certo è l’ingresso in scena di Eugenio Mastrandea, il quale interpreterà il nuovo capitano Diego Martini.

Lo riporta abruzzo.cityrumors.it