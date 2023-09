Una nuova “Miss” manfredoniana si sta facendo notare, è Marta Nuzziello

Una ragazza di Manfredonia si è fatta notare a una sfilata importante nella nostra regione, piazzandosi al primo posto. E’ Marta Nuzziello nell’evento “Miss sud ragazza in jeans”.

Marta è come tante ragazze della sua età, carina, simpatica e pronta ad affrontare la vita con gli occhi ed i sogni di una sedicenne; e il suo papà è come tanti papà, “innamorato” della figlia e super protettivo, pronto a credere in lei e a condurla in giro per l’Italia, disposto ad aiutare la figlia a partecipare alle sfilate che abbiamo spesso visto in tv.

E Marta lo ricambia con belle soddisfazioni, come il primo posto (nella sua categoria) appena vinto a Castellana Grotte.

Ora tocca ancora a lei, proprio questo weekend, nella città di Roccadaspide (SA), in una serata piena di ospiti eccezionali.

“Ho partecipato per gioco- ha dichiarato- e, poi, mi sono ritrovata a vincere, riuscendo a socializzare e fare nuove conoscenze. Di sicuro, mi aspetto di vincere e vorrei che possa accadere che poi, in seguito, da un sogno si arrivi ad un lavoro nel mondo dello spettacolo.

Affronto il concorso con la leggerezza della mia età, ma ce la metterò tutta, ci tengo!”.

(dal sito https://www.misssud.it/)

Seguite questi links:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100046413469787

https://iltaccodibacco.it/puglia/eventi/261818.html

https://inpuglia24.it/09/08/2023/bari/castellana-grotte-miss-sud-2023-tra-sogno-e-rivincita/

https://www.youtube.com/watch?v=IRSxP6aj_hc