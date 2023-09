Vitulano Drugstore Manfredonia, quanti under in prima squadra (FOTO)

Bari – Una grande risorsa per mister David Ceppi, grandi speranze per mister Martino Portovenero e per tutto l’ambiente: il Vitulano Drugstore Manfredonia dovrà fare grande affidamento sui suoi ragazzi. Ben sette i giovani locali che partiranno aggregati alla prima squadra e che potranno dare un importante contributo nella stagione 2023/24 in Serie A2 Élite, oltre a cercare grande protagonismo nel campionato nazionale under 19.

Classe ’04, capitano dell’under 19 in questa stagione, Eros Nenna sa che dovrà emergere tutto il suo carattere in un’annata che lo responsabilizzerà. Il laterale mancino, da guida dei suoi coetanei cercherà di ritagliarsi un posto anche tra i grandi dopo aver già debuttato in Serie A2 nella scorsa stagione.

Garra è un termine che facilita molto la descrizione di un ragazzo come il 2005 Jacopo Matteo Berardinetti. Dai suoi primi passi nel settore giovanile ai parquet di Serie A2 nella scorsa stagione e in qualunque ruolo, il giovane non si è mai tirato indietro da nessuna battaglia, portando carattere nelle situazioni difficili. Ora però sarà importante una maturazione a 360 gradi in questa stagione per diventare un giocatore meno grezzo e più concreto.

Giuseppe Colangelo restituisce tutto ciò che viene subito in mente pensando al futsal. Il classe ’06 è un laterale di classe, abile nel saltare l’uomo e scombinare le carte in tavola con le sue giocate. Nella scorsa stagione l’esordio in Serie A2 e la partecipazione con la Puglia al Torneo delle Regioni under 17: ora servono crescita e maturità per continuare ad ambire a nuovi traguardi.

Portiere ’04, Michele Palumbo è già avvezzo ai contesti degli adulti. Dopo aver calato i primi interventi difendendo la porta del club della sua città natale, ovvero il Monte Sant’Angelo, passa anche una stagione Barletta prima di diventare un giocatore del Vitulano Drugstore Manfredonia. In questi anni ha eretto un muro davanti alla porta dell’under 19, mentre la prima squadra continua a strizzargli l’occhio sapendo che potrebbe ritagliarsi le sue chance.

Piedi di velluto, intelligenza calcistica: il 2006 Nicolò Ferrara si presenta come un giocatore tecnicamente dotato che ha bisogno di crescere e fare esperienza per affinare al meglio tutte le sue doti. Una stagione alla ricerca della personalità per puntare più in alto di prima.

Solo una stagione nel calcio a 5, ma il classe ’06 Michelangelo Robustella è stato un terremoto nelle competizioni giovanili. Un pivot fisico ed esplosivo che necessariamente deve sgrezzarsi tecnicamente, aumentare la sua esperienza e rimanere al massimo della condizione atletica.

Solo qualche acciacco ha fermato nelle ultime stagioni il pivot ’06 Dominick Manzella. La sua media realizzativa restituisce un killer sotto porta, ma la sua generosità e capacità di associarsi con i compagni sono sempre state largamente apprezzate. Il ragazzo, ora, ha bisogno di stabilità e continuità per offrire tutta la sua qualità alla squadra.

