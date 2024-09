NAPOLI – Agguato nella tarda serata di sabato a Scampia, alla periferia di Napoli: un uomo è stato ucciso mentre si trovava all’interno di un salone da barbiere. Una persona con volto travisato, armata di pistola, sarebbe entrata all’interno del locale e avrebbe esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro la vittima, per poi allontanarsi rapidamente a bordo di un’auto dove c’era un complice ad attenderlo. La Scientifica è intervenuta sul posto. Per gli inquirenti è omicidio di stampo camorristico.

La vittima dell’agguato si chiamava Camillo Esposito, 29 anni. Aveva dei precedenti per rapina e porto abusivo d’armi. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica e soprattutto il movente dell’omicidio. Acquisite dalla polizia le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

L’uomo è stato raggiunto da una dozzina di colpi. Nel locale, oltre alla vittima, c’erano il titolare e un’altra persona che sono state già ascoltate nella notte dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli che stanno indagando sull’omicidio di chiaro stampo camorristico.

Finora non era mai emersa l’appartenenza di Esposito alla criminalità organizzata, ma gli investigatori non escludono questa eventualità. Un complice avrebbe agevolato la fuga del killer.

