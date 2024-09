(nota stampa). “L’uguaglianza è uno dei principi fondamentali della convivenza civile, ancor prima di essere sancito dall’ordinamento previsto dalla Costituzione italiana.

In questi giorni si celebra la festa di un importante partito politico nazionale. Gli eventi si stanno svolgendo in un’area adiacente al castello, un luogo tutelato dal codice dei beni culturali. Questo significa che, per l’installazione di opere e strutture, anche temporanee, su spazi pubblici di interesse storico o artistico (come nel caso del castello), è sempre necessaria un’autorizzazione della Soprintendenza competente.

Il caso specifico della festa rientra perfettamente nell’ambito di applicazione di questa normativa, come già ribadito dalla Soprintendenza. Quindi, è necessaria l’autorizzazione da parte di quest’ultima. È stata ottenuta?

In passato, i tecnici comunali, con particolare zelo, si sono rivolti alla Soprintendenza per richieste di cittadini volte a valorizzare il territorio in aree prospicienti il castello. Tuttavia, queste domande non sono state accolte.

Inoltre, è stato pagato il canone unico patrimoniale per l’occupazione del suolo pubblico da parte delle strutture presenti? Il sindaco, in una comunicazione scritta, ha dichiarato che, negli ultimi mesi, sono stati effettuati diversi controlli e imposte sanzioni per l’occupazione illecita del suolo pubblico.

Rimango in attesa di una risposta formale alla mia nota inviata il 30 luglio, con la quale ho richiesto maggiori dettagli su questi controlli. Sta per passare ormai il secondo mese dalla richiesta.

La legalità è strettamente legata alla parità di trattamento, e il detto “moralisti con gli altri” appare del tutto inadeguato in questo contesto”.

Lo dice in una nota Ugo Galli, consigliere comunale.