Manfredonia. Vele pronte a spiegarsi per la XXXII Regata del Gargano (DIRETTA - INTERVISTE)

Le vele sono pronte a spiegarsi per la XXXII Regata del Gargano – Pizzomunno Cup e trofeo “A. Frattarolo”.

Le 40 imbarcazioni, finora iscritte, contano all’incirca 250 velisti che si preparano a vivere due giorni di competizione e spettacolo nelle acque cristalline del Gargano. La costa, con le sue insenature mozzafiato e gli spettacolari strapiombi, accoglierà il 14 e 15 settembre 2024l’evento più atteso del calendario annuale della Lega Navale Sezione di Manfredonia che quest’anno festeggia i suoi 40 anni di attività. Le imbarcazioni partecipanti si sfideranno lungo un percorso di 50 miglia marine, suddiviso in due tappe tradizionali: da Manfredonia a Vieste e ritorno.

La regata sipontina più longeva del territorio, patrocinata dalla Regione Puglia e dalle amministrazioni comunali di Manfredonia, Vieste, Monte Sant’Angelo e Mattinata, ha riscosso fin da subito molte adesioni dal mondo della società civile e delle istituzioni oltre alla partecipazione, sempre in crescita, dei regatanti.“Quest’anno celebriamo con grande orgoglio il 40° anniversario della Lega Navale, un traguardo che coincide con la 32ª edizione della prestigiosa Pizzomunno Cup – spiega il Presidente della Lega Navale Sezione di Manfredonia, Francesco Brunetti – Questo evento non è solo una competizione di rilievo nazionale, ma anche un’occasione per riflettere sui valori che ci guidano e sulle missioni che ci siamo prefissati. Le nostre attività sono orientate a promuovere la cultura del mare, un patrimonio inestimabile al quale cerchiamo di avvicinare soprattutto i giovani, l’educazione nautica e la salvaguardia dell’ambiente marino. Questi eventi sono fondamentali per avvicinare i giovani alle attività sportive acquatiche, offrendo loro l’opportunità di scoprire le meraviglie del mare e di sviluppare una passione che li accompagnerà per tutta la vita”.

Per il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione dell’evento, un piacevole ritorno“in uno degli angoli più belli della nostra città, la sede della Lega Navale”. “Lo sport non è solo un’attività fisica, è una fonte di benessere che arricchisce chi lo pratica. È un elemento che unisce, che crea legami e che rafforza il senso di appartenenza alla nostra città. Inoltre, il connubio tra sport e turismo è fondamentale e va promosso in tutte le sue forme. Attraverso eventi sportivi e iniziative turistiche, possiamo valorizzare il nostro territorio e far conoscere le sue bellezze a un pubblico sempre più ampio. Sono orgoglioso e fiero di questi angoli della nostra città, che rappresentano non solo luoghi di incontro e di svago, ma anche simboli del nostro impegno per una vita più sana e per una comunità più unita” conclude il sindaco.

A portare i saluti del Vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, l’assessore con delega alle Opere Pubbliche, Infrastrutture e Identità Territoriale, Francesco Schiavone, che ha annunciato l’impegno da parte della Regione a riconoscere un contributo per il prestigioso evento. “Non si tratta di semplici manifestazioni, ma di grandi eventi che ci permettono di destagionalizzare il turismo, creando un flusso continuo di visitatori durante tutto l’anno. – dichiara l’assessore Schiavone – Questi eventi hanno una ricaduta economica importante, che beneficia non solo la nostra città, ma tutto il territorio circostante.

La Lega Navale, con il suo impegno e la sua passione, riesce a valorizzare e promuovere questo angolo di terra, rendendolo sempre più attrattivo. Più se ne parla bene, più diventa una meta ambita per turisti e appassionati”. Con grande emozione, è intervenuto alla conferenza stampa, il Comandante della Capitaneria di Porto di Manfredonia, Antonio Cilento, che ha annunciato come questa sarà la sua ultima Pizzomunno Cup.

Il Comandante Cilento ha voluto sottolineare due aspetti fondamentali: in primo luogo, ha elogiato l’impegno della Lega Navale nella promozione della cultura nautica, un valore che ci unisce e ci guida e successivamente ha ricordato i numerosi eventi organizzati in collaborazione con la Lega Navale, come la Settimana Blu, la Giornata delle Coste e gli incontri nei circoli con gli studenti, occasioni preziose per parlare di mare e sensibilizzare le nuove generazioni.

“ll mare è un potente mezzo di comunicazione, e la Pizzomunno Cup ne è un esempio perfetto, portando con sé messaggi positivi e di speranza” chiosa in chiusura il Comandante. Durante l’intera manifestazione, inoltre, verrà svolta un’intensa attività di informazione su varie tematiche sociali con la fattiva collaborazione di associazioni presenti sul territorio.

L’associazione Andos di Foggia presieduta da Elisabetta Valleri con la Dragon Boat, solcherà il mare del Golfo di Manfredonia per sensibilizzare le donne sull’importanza della diagnosi precoce del tumore al seno e per dimostrare “l’efficacia del pagaiare “insieme”, perché insieme si va veloci verso il benessere”. Nella mattinata del 13 settembre, come illustrato dal segretario della Lega Navale Sezione di Manfredonia, Luigi Olivieri, si terrà il giro in barca a vela inclusivo con un lungo nastro rosso alla scoperta del Golfo, in compagnia dei ragazzi e delle ragazze dell’Anffas, per ribadire l’importanza di contrastare la violenza sulle donne. Inoltre verranno allestiti vari presidi in centro da parte dell’ODV Impegno donna-CAV Telefono Donna e del Centro antiviolenza Rinascita Donna, con l’intento di promuovere la consapevolezza contro la violenza di genere affinché ogni forma di violenza sulle donne non passi mai inosservata e di sostenere le donne che ne sono vittime.

“La nostra missione è chiara: trasferire la nostra passione per il mare ai ragazzi e ai bambini. Qui, nella Lega Navale, ci dedichiamo con impegno alle attività sportive di canoa e di vela, offrendo ai giovani l’opportunità di scoprire e amare il mare – spiega il consigliere della Lega Navale di Manfredonia, Roberto Centonza – Questa manifestazione non è solo un evento sportivo, ma rappresenta un’opportunità unica sia dal punto di vista sportivo che economico. Gli eventi come questo sviluppano l’indotto delle città coinvolte, creando benefici economici che si riflettono su tutta la comunità. Ognuno di noi è un ingranaggio indispensabile in questo grande meccanismo, e insieme possiamo raggiungere grandi traguardi. Il nostro sport è adrenalina, pace e libertà. Inoltre, quest’anno ci saranno diverse iniziative dedicate a Fernando, un nostro grande amico velista venuto a mancare poco tempo fa. A lui dedicheremo molte delle nostre attività, ricordando il suo spirito e la sua passione”.

Le premiazioni si terranno nella giornata di sabato 21 settembre 2024.