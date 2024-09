LEGGI ANCHE // incidente stradale

Mattinata – Manfredonia, 8 settembre 2024

Incidente stradale si è verificato verso le ore 19,00 all’interno della galleria “Monte Saraceno” tra Mattinata e Manfredonia. Coinvolta una Station Wagon che avrebbe riportato numerosi danni al mezzo. Risultano feriti.

Sul posto i sanitari del 118, personale Anas e forze dell’ordine per accertare le cause del sinistro e per la viabilità. Il traffico ha subito numerosi rallentamenti per l’ora di rientro degli ospiti della costiera garganica.