Con l’arrivo della festa patronale di Cerignola, oltre ai preparativi religiosi e civili che animano la città, torna puntuale anche un dibattito che da anni accompagna l’organizzazione dell’evento: la questione dei biglietti gratuiti per le giostre del luna park. Un argomento che può sembrare secondario rispetto al programma generale, ma che in realtà genera puntualmente malumori, telefonate, richieste e, non di rado, fraintendimenti.

A intervenire quest’anno con una presa di posizione chiara è l’Avis di Cerignola, l’associazione dei donatori di sangue, attraverso il suo presidente Gerardo Cicolella. Con un comunicato diffuso nella giornata di lunedì 8 settembre, Cicolella ha voluto mettere nero su bianco la posizione dell’associazione, sottolineando come l’Avis non abbia mai ricevuto alcun blocchetto di ticket omaggio da distribuire ai propri iscritti o ai cittadini.

Le parole del presidente Cicolella

«Vorrei informare tutti i donatori di sangue e i cittadini che l’Avis Cerignola non ha mai ricevuto biglietti gratuiti per il luna park durante la festa patronale» – ha dichiarato Cicolella. «Purtroppo, ogni anno ci troviamo a dover rispondere a decine di chiamate e messaggi da parte di chi ci chiede informazioni o addirittura la consegna dei biglietti. Questo genera confusione, alimenta aspettative sbagliate e finisce per creare inutili malintesi».

Un chiarimento che arriva dopo l’ennesimo periodo di incertezza, in cui più associazioni cittadine hanno ricevuto sollecitazioni da parte dei propri iscritti. «Non è compito dell’Avis gestire la distribuzione dei biglietti – continua Cicolella – ed è per questo che chiediamo all’Amministrazione comunale di intervenire con chiarezza. Solo così si potrà fare piena luce su chi riceve questi tagliandi e con quali criteri vengono assegnati».

Una richiesta di trasparenza

Il cuore della questione, sottolinea l’Avis, non è tanto il possesso o meno dei biglietti, quanto la necessità di garantire trasparenza nella loro gestione. Ogni anno, infatti, i gestori del luna park mettono a disposizione dell’Amministrazione comunale un certo numero di ticket gratuiti. L’intento dovrebbe essere quello di favorire famiglie meno abbienti, bambini in difficoltà o iniziative sociali particolari. Tuttavia, mancando una comunicazione chiara, si diffonde l’idea che tutte le associazioni possano avere accesso a questo tipo di agevolazioni, e ciò porta inevitabilmente a incomprensioni.

«Non vogliamo polemizzare – precisa il presidente Cicolella – ma invitiamo il Comune a stabilire regole precise e a comunicarle pubblicamente. Solo in questo modo sarà possibile evitare ogni anno le stesse domande e gli stessi equivoci».

Il ruolo delle associazioni cittadine

Cerignola vanta un tessuto associativo molto ricco, che va dalle realtà sportive a quelle culturali, dalle associazioni di volontariato come l’Avis fino ai comitati di quartiere. Tutte queste realtà collaborano con l’Amministrazione in diversi momenti dell’anno e svolgono un ruolo prezioso nella vita sociale della città. Per questo, quando si parla di distribuzione di biglietti gratuiti o di altri benefici, la questione diventa particolarmente delicata: da un lato c’è la necessità di sostenere chi opera per la comunità, dall’altro il rischio che le modalità poco chiare alimentino divisioni e malcontento.

L’appello finale

La nota dell’Avis si chiude con un auspicio: «Speriamo che questo chiarimento possa aiutare a risolvere la questione e ad evitare future confusioni. Ringraziamo tutti per la comprensione e la collaborazione». Un invito, insomma, a trasformare un piccolo problema ricorrente in un’occasione per rafforzare la fiducia reciproca tra istituzioni, associazioni e cittadini.

La festa patronale, che dovrebbe essere soprattutto momento di unione, spiritualità e condivisione, non può trasformarsi in terreno di incomprensioni burocratiche o di tensioni tra realtà associative. Il messaggio che arriva dall’Avis è chiaro: serve più trasparenza, serve comunicazione corretta e serve soprattutto la volontà di fare chiarezza una volta per tutte, affinché la comunità possa vivere serenamente la propria festa, senza equivoci o false aspettative.

